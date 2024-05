Nouvelle année record pour l’inarrêtable Capcom

Si de nombreux studios rencontrent des difficultés, allant parfois (trop souvent) jusqu’à la fermeture, d’autres au contraire affichent une santé insolente. Qu’il semble loin le temps où le jeu japonais était en crise et ne réussissait plus à convaincre personne… Capcom vient en effet d’annoncer une septième année consécutive de résultats records !

L’année qui vient de s’écouler (année fiscale, s’entend) fut ainsi plus profitable pour la société que la précédente, qui avait elle-même surpassée celle d’avant, et comme cela pour les sept dernières années ! Capcom a ainsi vendu pour pas loin d’un milliard de dollars de jeux (977 millions, pour être précis) pendant l’année qui s’est terminée ce 31 mars.

Resident Evil 4 Remake domine le classement des jeux Capcom les plus vendus de l’année avec 3,4 millions de copies écoulées. Il devance d’un cheveu Street Fighter 6 et ses 3,3 millions d’exemplaires vendus. Un beau résultat, mais qui ne représente encore qu’un tiers de l’objectif à long terme fixé par Capcom à 10 millions de copies (le record pour la série est détenu par Street Fighter 5 avec 7,4 millions de jeux distribués). Monster Hunter: World ferme la marche avec 2,8 millions de copies vendues, portant les ventes du jeu au chiffre impressionnant de 25,3 millions depuis sa sortie, et à plus de 100 millions pour la licence.

L’excellent Dragon’s Dogma 2 fut aussi particulièrement bien accueilli, puisqu’écoulé à 2,6 millions d’exemplaires. Un chiffre un peu étonnant, le jeu étant sorti une petite dizaine de jours seulement avant la fin de l’année fiscale. Aurait-on intégré des ventes survenues un peu après la clôture du l’année… ?

Au total, ce sont 15 jeux qui ont dépassé le millions de copies vendues sur la période, incluant différents épisodes de Monster Hunter, de Resident Evil , mais aussi des jeux Phoenix Wright, Mega Man ou Devil May Cry. C’est l’une des forces de Capcom ces dernières années : sa capacité à la fois à tabler sur ses licences fortes, mais aussi à proposer des jeux très différents les uns des autres, du RPG au VS. Fighting, en multi ou en solo…

Et la suite est plutôt excitante, puisqu’on attend pour cette année une toute nouvelle licence dont la D.A. a l’air folle : Kunitsu-gami : Path of the Goddess.