Kunitsu-Gami: Path of the Goddess réitère ses promesses folles et colorées

On n’arrive pas retenir son titres, mais ses image, elles, nous étaient bien restées en tête. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess a refait parler de lui dans un nouveau trailer mis en ligne à l’occasion du « Xbox Partner Preview », une collection de trailers de jeux que les éditeurs tiers feront paraître prochainement sur Xbox (mais pas que).

On retrouve dans ces nouvelles images la folie et les couleurs des animations et de la direction artistique qui nous avaient emportés lors des toutes premières annonces du jeu. Pour rappel, on y incarne Soh, un épéiste, qui devra aider la Déesse Yoshiro à purger le Mal qui s’est répandu sur le Mont Kafuku.

Au cœur du jeu, de ses décors, de sa D.A., il y a la mythologie japonaise et le culte shinto. Il y a surtout la Danse des Epées de Soh, qui offre aux premières images de gameplay cet aspect à la fois incroyablement dynamique, mais aussi particulièrement élégant. D’autant que, ainsi qu’on le découvre dans ce nouveau trailer, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ne sera pas qu’un « simple » beat’em all (même si on aurait déjà su s’en contenter !).

Les créatures maléfiques, baptisées Seethe (à na pas confondre avec les Siths !) ne s’en prennent aux villages qu’à la nuit tombée. Les journées sont donc des moments de préparation et de stratégie. Il s’agira de recruter des villageois, de reconnaître le terrain pour prendre conscience des positions avantageuses ou contraignantes, mais aussi de décider quels pouvoirs l’on transmettra à quels villageois. Les masques portés par Soh et par les villageois offrent en effet des pouvoirs divins dont il faudra tirer parti pour vaincre le mal…

Les décors emprunts de mythologie japonaise, la présence de sabreurs et de yokais nous font évidemment penser au chef d’oeuvre de Vanillaware Muramasa: The Demon Blade, pourtant dans un tout autre style de gameplay, mais aussi à l’incroyable court-métrage Jibaro, d’Alberto Mielgo, appartenant à la collection Love, Death & Robots diffusée sur Netflix. Comme dans le jeu de Capcom, il y est question de tradition, de danse et de violence, de couleurs chatoyantes et d’une D.A. extraordinaire. Des références en forme de compliments pour le jeu.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess possède suffisamment d’atouts pour en faire un jeu très attendu. Il faudra néanmoins patienter encore un peu, puisque de l’aveu même de son réalisateur, Shuichi Kawata, le jeu est encore entre les mains des équipes de développement, qui peaufinent les étapes finales avant publication. Il devrait arriver cette année sur Xbox Series, PS5, PC, et sur le Game Pass. En attendant, on vous conseille en guise de mise en bouche d’aller jeter un œil au site web conçu pour le jeu, véritable petit bijou de design…