Capcom sonderait-il ses fans pour de futurs projets ?

En juin 2023, Capcom soufflait ses quarante bougies, et profitait de l’occasion pour créer un tout nouveau site internet, la Capcom Town. Au programme, des jeux rétros, un musée du jeu vidéo made in Capcom, proposant notamment des artworks et des vidéos, et bien d’autres contenus mis à jour régulièrement. Quelques mois plus tard, le site est plus que jamais debout, et vient même de proposer un bien mystérieux sondage.

Au programme, dix questions concernant le rapport que les joueurs entretiennent avec les contenus historiques de la firme. Quel est votre jeu Capcom préféré ? Votre personnage favori ? Quelle qualité associez-vous généralement aux jeux de la marque ?

Et mine de rien, répondre à ce sondage nous a permis de nous remémorer le nombre impressionnant de personnages et de licences cultes du jeu vidéo qu’a su créer Capcom depuis son premier jeu d’arcade, Vulgus, en 1984. Rappelons que la firme nippone est quand même à l’origine de sagas comme Street Fighter, Devil May Cry ou encore Resident Evil pour ne citer qu’elles.

Mais sorti de ces questions plutôt communes, deux un peu différentes ont particulièrement retenu notre attention. Ainsi, il est proposé aux participants de choisir pour quelle saga Capcom ils souhaiteraient voir une suite ou un nouveau jeu. Et il est plutôt intéressant de voir que parmi les vingt franchises proposées, beaucoup sont d’anciennes gloires de la marque, aujourd’hui quasi inconnues du grand public. Si Okami, Ace Attorney ou Monster Hunter sont toujours des classiques, on ne peut pas en dire autant des franchises Breath of Fire ou Lost Planet, quasiment oubliées.

La question suivante est elle aussi très intéressante. « Quel jeu choisiriez-vous pour un remake utilisant les dernières technologies, avec une refonte des personnages et de l’histoire ? ». Là aussi, plusieurs choix sont possibles :

Onimusha 1-3

Ace Attorney 1-3

Commando

Rival Schools

Nijiirocho no Kiseki

Final Fight

Breath of Fire 1-3

Gargoyle’s Quest 1 and 2

Mega Man 1-3

Les dirigeants de chez Capcom seraient-ils en train de tâter le terrain auprès des fans pour de futurs projets ? Le sondage proposé ressemble bien à une prise de température. Après tout, quoi de mieux pour assurer ses arrières que de caresser ses admirateurs dans le sens du poil ?

Malgré tout, cela pose aussi la question des nouvelles licences et de la prise de risques. Dans une période où les remakes et les remasters sont légion, certains pourront légitimement être déçus de voir que seules des licences déjà existantes sont au cœur du sondage. Capcom joue la carte de la nostalgie, c’est certain, mais c’est depuis longtemps une grande partie du fonds de commerce de la firme.

En tout cas, si une licence Capcom vous manque et si vous souhaitez la voir renaître, n’hésitez pas à aller voter. On ne sait jamais, votre avis pourrait avoir son importance, et vous amener à une bonne surprise dans les années à venir. Il est fort probable qu’aucun des jeux cités plus haut ne soit encore en phase de développement, mais vos voix pourraient bien donner des idées aux dirigeants.