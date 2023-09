Capcom – Une augmentation des prix envisagée ?

Lors du Tokyo Game Show, Nikkei a pu s’entretenir avec le PDG de Capcom, Haruhiro Tsujimoto. À cette occasion, plusieurs points ont été évoqués, dont celui qui nous intéresse aujourd’hui : l’augmentation du prix des jeux. Même s’il n’a pas clairement déclaré vouloir le faire dans l’immédiat, Tsujimoto ne serait pas contre suivre cette idée. Le numéro 1 de Capcom considère en effet que ses jeux se vendent à un prix nettement inférieur à ce qui devrait se faire :

« Les coûts de développement sont environ 100 fois plus élevés qu’à l’époque de la NES, mais les prix des logiciels n’ont pas augmenté autant. »

De plus, Tsujimoto allègue que l’augmentation serait nécessaire au bon fonctionnement du studio. Cela devrait en effet permettre au groupe de maintenir et même d’attirer les « talents émergents ». De cette manière, les joueurs assureraient eux-mêmes la qualité de leur jeux. Une initiative que Capcom aurait déjà entamée l’année passée, en revalorisant le salaire de ses employés de 30%, et qui ne pourrait probablement se répéter à la seule condition mentionnée par Tsujimoto.

« Il est également nécessaire d’augmenter les salaires afin d’attirer des personnes talentueuses. Étant donné que les salaires augmentent dans l’ensemble du secteur, je pense que l’option d’augmenter les prix unitaires est une forme saine d’entreprise. »

Et si cela sera certainement cause de discorde au sein de la communauté de joueurs, Tsujimoto ne s’en inquiète pas outre-mesure. Les acheteurs seront selon lui toujours aussi présents, quelque soit la situation économique. Pour étayer ses dires, il s’appuie notamment sur des faits passés, et tout particulièrement la crise des subprimes de 2007 :

« Ce n’est pas parce qu’il y a une récession que vous n’irez plus au cinéma ou au concert de votre artiste préféré. Les jeux de haute qualité continueront à se vendre. »

Jusqu’à présent, quand d’autres élevaient le prix de leurs jeux jusqu’à 80€, Capcom n’avait pas encore jugé la chose vitale. Un point de vue qui semble maintenant changer et qui pourrait être effectif avec le prochain gros titre de la firme (Dragon’s Dogma 2, peut-être). Et sans doute n’est-il pas le seul studio à penser de la sorte. Car, plus on avance dans le temps et plus il semble inévitable que de nouveaux standards soient définis.