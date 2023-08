Street Fighter 6 – Capcom annonce AKI et les Tortues Ninja à l’EVO

L’EVO 2023, le grand championnat mondial des jeux de combat, touche à sa fin, et a vu l’Emirati AngryBird remporter le tournoi de Street Fighter 6 après avoir affronté en finale le Dominicain MenaRD, ce qui fait de lui rien de moins que le Champion du Monde du versus fighting de Capcom ! Un titre prestigieux, d’autant que la compétition sur le jeu était la plus importante du tournoi, avec 7031 concurrents qui se sont affrontés.

Une belle exposition pour Street Fighter 6 qui réussit sans mal à s’imposer dans la compétiton eSport (mais qui en doutait ?). Et Capcom a su en profiter pour faire quelques annonces relatives au jeu. D’abord, c’est la nouvelles combattante A.K.I. qui a été brièvement présentée. Second personnage du premier DLC après Rashid (et avant Ed et Akuma, qui devraient suivre), A.K.I. est aussi un personnage original qui fait ses début sur Street Fighter 6, rejoignant ainsi Jamie, JP, Kimberly, Lily, Manon et Marisa dans le roster des personnages inédits dans la saga. Son gimmick principal sera l’utilisation de poison (poison comme venin, pas comme l’autre personnage de Street Fighter !), et les fans de la saga théorisent déjà des liens avec F.A.N.G., le personnage du 5ème épisode…

L’autre nouvelle annoncée par Capcom est celle d’un partenariat avec les Tortues Ninja ! Les deux licences sont déjà liées par un comic book en 5 parties en cours de parution aux États Unis (un peu décevant, doit-on concéder, pour avoir pu lire le premier numéro), mais hélas, ici, il ne sera pas question de voir s’affronter les personnages de Capcom et les Chevalier d’Ecailles. Le partenariat est uniquement publicitaire, et, à l’instar du sponsoring Onitsuka Tiger présent à la sortie du jeu, permettra simplement de débloquer des cosmétiques et autres emotes pour l’avatar personnalisé jouable dans les modes World Tour et Battle Hub. On se consolera en allant découvrir les aventures de Raph, Léo, Mick et Donnie dans le nouveau film d’animation qui débarque en salle ce mercredi !

Les accessoires Tortues Ninja seront téléchargeables dans le jeu dès demain, 8 aout. A.K.I. rejoindra, elle, les autres combattants de Street Fighter 6 un peu plus tard cet automne…