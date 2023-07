Street Fighter 6 – Rashid va faire souffler un vent de nouveauté

Avec des records d’influence sur Steam (pour un jeu de combat) et le million de copies vendue atteint, le lancement de Street Fighter 6 a été un succès pour Capcom. Un succès qui a fait du bien à la licence après le démarrage, passablement raté, du cinquième épisode. Cette première étape passée avec brio, vient maintenant le temps de l’entretien et de l’alimentation sur la longueur du jeu, phase ô combien nécessaire à la durée de vie du jeu.

Et le premier à s’y coller, c’est Rashid, qui sera le premier personnage à rejoindre le roster original du jeu. Il sera ainsi le 19ème personnage jouable. Rashid est un personnage assez « jeune » dans l’univers de la licence de Capcom, puisqu’il est apparu pour la première fois dans Street Fighter V. Il se murmure qu’il est inspiré de la superstar du catch Mansoor, combattant pour la WWE. Rashid est fan de technologie, et peut manipuler le vent. Ses « Super Arts » dans Street Fighter 6 consistent d’ailleurs à envoyer des tornades sur l’adversaire.

Rashid sera téléchargeable dès le 24 juillet à condition de posséder l’édition Ultime ou l’édition Deluxe de Street Fighter 6. Dans le cas contraire, il faudra s’offrir le Character Pass, ticket saisonnier permettant d’obtenir tous les personnages de la première saison, contre une trentaine d’euros. Si vous êtes hésitant, Il est possible d’essayer le personnage pendant une heure grâce à une récompense à obtenir dans le cadre du Fighting Pass (oui, ça devient technique…), l’équivalent des Pass de Combat de Fortnite, permettant d’accéder à différentes missions in-game et à leurs récompenses respectives.

Une fois débloqué, Rashid sera présent dans tous les modes du jeu, dans le Battle Hub et le Fighting Ground, évidemment, mais aussi dans le World Tour, où il sera possible de le rencontrer comme maître, et de permettre à notre avatar d’acquérir ses coups spéciaux.

Après Rashid, ce sont Ed, Akuma et un personnage inédit, A.K.I., une combattante chinoise aux griffes acérées, qui rejoindront le cast dans le cadre des DLC de la première année.