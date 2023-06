8BitDo propose un stick arcade Xbox idéal pour Street Fighter 6

L’absence de Street Fighter 5 sur Xbox One a, dans le même temps, raréfié l’offre de sticks arcade compatibles avec la console de Microsoft. Mais avec le retour de la licence sur la console américaine, la demande sur ce type d’accessoire devrait s’amplifier et, en toute logique, l’offre devrait suive. On trouve déjà quelques références pour Xbox sur le marché, dont un stick Hori (le Fighting Stick Alpha), et un contrôleur Nacon, l’arcade stick Daija, représenté par la championne Kayane. C’est aujourd’hui le fabricant spécialiste du matériel au design rétro 8BitDo qui vient proposer un stick arcade compatible Xbox Series X|S, et il arrive avec plusieurs arguments.

Tout d’abord, c’est le premier stick arcade sous licence Xbox Series sans fil. Les autres propositions comme celles-ci-dessus sont en effet toutes des solutions filaires. Prévu pour tourner trente heures avec une charge, le stick pourra aussi se connecter via un câble USB une fois la batterie à plat. Et pour éviter tout problème de temps de latence, donnée essentielle lorsque l’on parle de jeux de combat, le stick ne se connecte pas exactement comme les manettes Xbox, mais via un adaptateur propriétaire fourni. Notons aussi la présence bienvenue d’une prise casque, habituelle sur les manettes traditionnelles, mais absente, par exemple, du stick Razer Atrox.

L’autre gros argument du stick arcade 8BitDo, c’est son prix ! On l’attend à 119€, quand la manette de chez Hori est proposée à 200€ et un stick Nacon Daija est vendu, lui, plus du double (299€). À ce prix, il faudra sacrifier quelques options, comme le panneau personnalisable, mais le stick reste entièrement customisable, possédant des dimensions standards, et peut accueillir du matériel (par exemple) Sanwa.

Déjà en précommande sur Amazon, le stick sera disponible le 31 juillet prochain, pour Xbox Series, Xbox One et PC. Et parce qu’on entre dans un tunnel de jeux de combat, initié par la sortie la semaine dernière de Street Fighter 6, qui sera suivi de celle de Mortal Kombat 1 et du prochain Tekken, les offres de manettes spécialisées vont se multiplier. Razer a déjà teasé sa proposition : une manette stickless (où le stick est remplacé par quatre boutons, pour faciliter les combos) baptisée Kitsune, et proposée aux couleurs de Cammy et de Chun Li. Prix et date de sortie à suivre…