Mortal Kombat 1 – Retour vers le futur prévu pour septembre

Mortal Kombat est de retour. Après le onzième opus, sorti en 2019, et alors qu’on pouvait logiquement s’attendre à un Mortal Kombat 12, Warner Bros. Games et le studio NetherRealms ont fait le choix du reboot. Ainsi, le dernier-né de la franchise, sobrement appelé Mortal Kombat 1 est attendu pour le 19 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC. Le jeu est d’ores et déjà en précommande dans trois éditions différentes : Standard, Premium et Kollector.

Souvent présenté comme l’une des sagas de jeux de combats avec le lore le plus développé, Mortal Kombat 1 permettra de retrouver des personnages emblématiques de l’univers, avec leur lot d’amitiés et de rivalités. Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage seront de la partie, mais d’autres surprises sont à prévoir. Warner Bros. Games annonce notamment l’introduction de Kombattants Caméo, qui prendront part aux combats en tant que partenaires, apportant avec eux de nouvelles façons de vivre les affrontements. Pour le moment, pas d’image de gameplay à se mettre sous la dent, il faudra donc patienter un peu pour voir cette nouvelle fonctionnalité en action, et se faire une idée des capacités techniques du jeu.

Trente-ans après le début de la saga, serait-il donc temps de repartir à zéro pour l’univers Mortal Kombat ? Rien n’est moins sûr, car ce reboot pourrait en fait être une intelligente façon de prolonger l’histoire racontée dans les derniers épisodes de la franchise. Après tout, si vous connaissez un peu Mortal Kombat 11 et ses prédécesseurs, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est question de continuum et de restauration du temps dans le scénario… Si on en croit le trailer présenté aujourd’hui, Liu Kang, dieu du feu de l’univers Mortal Kombat, est donc aux manettes de ce nouveau monde dont il est le créateur.

Attendez vous donc à de grosses surprises dans le mode campagne, car les personnages et les décors pourraient être bien différents de ce que vous avez connu par le passé. Warner Bros Games l’assure, ce jeu ambitieux continuera d’attirer de nouveaux joueurs dans l’univers et d’enthousiasmer les fidèles fans de la franchise. Dans cette perspective, l’idée du reboot parfaitement imbriqué dans l’histoire nous semble une excellent trouvaille. Quand on connait le soin apporté aux scénarios par NetherRealm studios depuis 2011, on attend avec impatience ce Mortal Kombat 1. Les développeurs promettent également de nouveaux modes de jeux et de nouvelles Fatality, coups de grâce spectaculaires et sanglants qui ont fait le succès de la saga.

Pour les premiers échanges de coups, rendez-vous en août sur la bêta du jeu, pour ceux qui auront précommandé la version PS5 ou Xbox Series de Mortal Kombat 1. Pour les autres, ce sera le 19 septembre, avec un accès anticipé cinq jours plus tôt pour les acheteurs de la version premium.

Une chose est sûre, on ne peut qu’être heureux de voir que les grosses productions commencent de plus en plus à voir le jour uniquement sur la dernière génération de consoles. On peut y voir la promesse d’un bond graphique et d’une fluidité bien supérieure, indispensable à la bonne expérience en jeu de combat notamment. L’annonce d’une version Switch nous parait au contraire plutôt bizarre car la console de Nintendo est loin de la puissance de la PS5 et de la Xbox Series. Mais qui sait, nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise. Les prochains mois s’annoncent en tout cas bien remplis pour les fans de jeux de combat, entre les sorties de Street Fighter 6, de Tekken 8 et ce retour aux origines de Mortal Kombat. Préparez vos manettes, ça va cogner !