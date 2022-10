Mortal Kombat: Onslaught – 30 ans de combats sanglants

On va remonter le temps et revenir en 1992, c’est la première apparition de la licence Mortal Kombat sur nos bornes d’arcades. À l’époque, il faisait déjà pas mal parler de lui pour son univers, sa bande-son, ses personnages emblématiques et surtout ses scènes sanglantes comprenant des exécutions spectaculaires et terriblement gores : Les Fatalities ! Au fil des années, des films et des séries ont vu le jour, tout comme plusieurs autres jeux qui se sont améliorés et ont évolué pour devenir de réels concurrents dans le milieu des jeux de Kombat et avec en fond une histoire assez complexe à suivre.

» Mortal Kombat est une franchise légendaire et un phénomène de la pop culture, qui continue d’engager les joueurs. » – David Haddad, président de Warner Bros Games

Le dernier jeu en date est Mortal Kombat XI qui a été plus sanglant que jamais et qui a réuni énormément de personnages que ce soit de son univers ou même d’autres univers comme Rambo, Robocop, le Joker, etc. Et c’est à San Francisco en Californie, ce 18 octobre 2022, dans le cadre de ses 30 ans d’existence depuis sa première parution, que Warner Bros Games nous annonce un nouveau jeu tiré de cette licence emblématique et qui va se nommer Mortal Kombat: Onslaught. On leur souhaite un bon anniversaire, que le sang continue de couler à flot !

Ce nouveau jeu va sortir sur mobile et prendra la forme d’un jeu de rôle de collection. Le dernier jeu mobile tiré de cet univers est Mortal Kombat Mobile sortie en 2015 qui est un jeu de combat en 2D et qui accumule plus de 150 millions d’installation sans oublier que Mortal Kombat XI s’est vendu à plus de 12 millions d’exemplaires ! En bref, ça ne manque pas de fidèles Kombattants !

Ici, les joueurs constitueront donc des équipes composées des champions du Mortal Kombat pour suivre une trame narrative originale, il y aura de quoi s’en prendre plein les yeux également avec des tas de cinématiques pour étayer l’histoire. Comme vous l’aurez compris, on ne sera pas sur un jeu de combat classique mais sur un gameplay assez original pour la licence, néanmoins, l’essence même du jeu sera belle et bien toujours présente :

» Nous repousserons les limites de Mortal Kombat pour permettre aux joueurs de découvrir la franchise d’une nouvelle manière, tout en restant fidèle à sa nature viscérale. » –Ed Boon, directeur de la création de NetherRealm Studio.

Nous aurons donc le plaisir de retrouver Raiden, Sub Zero, Nikita, Scorpion et d’autres champions emblématiques avec leurs styles et leurs capacités uniques et surtout les voir refaire un carnage avec leurs puissantes Fatalities. D’ailleurs, si vous êtes intéressés par le jeu, vous pouvez vous inscrire, en suivant le lien, sur leur page dédiée à Mortal Kombat: Onslaught.