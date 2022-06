Mortal Kombat 12 – Le doubleur de Johnny Cage sème des indices

Mortal Kombat est une licence qu’on ne présente plus. Connue pour son gore grotesque mais assumé et sa propension au kitch et au nanardesque, la saga de jeu de baston sème des indices quant à la production de son douzième épisode. Aujourd’hui, c’est par le biais d’un mystérieux teasing orchestré par le doubleur de Johnny Cage que la potentielle suite refait parler d’elle. Si tout ça reste à prendre avec des pincettes, il n’est pas impossible qu’on nous vende subtilement la mèche.

Un premier teasing de Mortal Kombat 12 pas vraiment subtil

Mortal Kombat 11 est sorti depuis un moment maintenant et, même si ce dernier s’est vu augmenté d’une extension nommée “Aftermath”, il semblait évident que la team de chez NetherRealm et Ed Boon n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin. Des bruits de couloir font état un peu partout sur la toile de la mise en chantier du prochain jeu de combat du studio mais, pour l’instant, impossible de savoir s’il s’agira d’un Injustice 3 ou d’un Mortal Kombat 12.

Enfin, impossible, pas vraiment. En Janvier 2022, notre cher Ed Boon partage une photo sur les réseaux sociaux avec tout un tas de goodies de Mortal Kombat. L’image semble anodine, mais lorsque l’on zoome, on s’aperçoit rapidement de la présence d’un certain fichier nommé “MK 12” sur l’écran. De plus, l’e-mail qu’il est possible de lire fait mention d’une vidéo qui ne doit absolument pas être partagée. Ajoutez à ça le fait que l’image ait été rapidement supprimée et vous obtenez l’un des teasing (ou la bourde, au choix) les moins subtils de tous les temps.

Une nouvelle piste donnée par Johnny Cage

Depuis cet incident, la machine à rumeurs qu’est Mortal Kombat 12 se faisait discrète. NetherRealm tiennent, à priori, à garder leur prochain bébé secret autant que possible. C’était sans compter sur Andrew Bowen, doubleur de Johnny Cage, qui nous fait du teasing à son tour. L’homme est en ce moment en train de travailler dans les studios de la Warner, pour des raisons inconnues.

Après avoir posté une photo de lui sur Twitter souriant devant des caméras (photo ayant été supprimée, soit dit en passant), Andrew Bowen récidive en postant une courte vidéo parsemée de petits indices. Sur cette dernière, on peut y voir le célèbre château d’eau de la Warner ainsi que des emojis qui ne sont pas sans rappeler le célèbre acteur aux lunettes de soleil.

Deux hypothèses sont alors envisageables : soit M.Bowen est dans les studios pour travailler sur un film (peut-être la suite du film Mortal Kombat sorti en 2021), soit pour réaliser de la performance capture pour un jeu vidéo. S’il s’agit de la seconde option, il y a de fortes chances que ce soit pour Mortal Kombat 12. Reste à savoir si nous sommes proches d’une annonce qui commence à se faire attendre ou si Ed Boon et NetherRealm ont d’autres indices à nous communiquer avant l’officialisation.