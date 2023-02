Tekken 8 – Bandai Namco sort les poings

C’est à l’occasion de la finale du tournoi Tekken World Tour 2022 que Bandai Namco en a révélé plus sur Tekken 8. Non seulement les joueurs apprennent, avec peu de surprise, que Nina Williams sera de retour pour le dernier opus, mais en plus le studio s’est fendu d’un stream d’une trentaine de minutes pour présenter ses nouvelles mécaniques. Retour peu surprenant, puisque Nina Williams fait partie des personnages qui ont la chance de revenir à chaque nouveau Tekken depuis le premier jeu sorti en 1994. Elle rejoint donc les personnages classiques de la licence déjà présentés lors du trailer des Game Awards 2022, où les mécaniques de gameplay détaillées dans le stream du dimanche 5 février pouvaient déjà être entrevues.



Mais alors, qu’en est-il ? Que nous réserve Tekken 8 ? À première vue, un gameplay bien plus agressif que son prédécesseur, qui tourne autour de deux mécaniques : le Rage System et le Heat System. La première mécanique s’active suite à la perte d’un certain nombre de points de vie, et permet d’en récupérer en attaquant l’adversaire. Le Heat System, quant à lui est activé par le joueur, soit en appuyant sur R1 (un Heat Burst), soit en enchaînant certains coups (un Heat Engager), et donne l’avantage au joueur pour une dizaine de secondes, au cours desquelles l’adversaire perdra de la vie même s’il pare les coups.

De plus, le Heat System est relié à un système d’énergie, chargé d’un point si on utilise un Heat Burst, ou de deux si on utilise un Heat Engager. Ces points d’énergie permettent d’accéder à deux compétences spéciales : le Heat Dash, qui consomme un point, et le Heat Smash, qui en consomme deux. De cette manière, le jeu réussit à faire valoir une accessibilité pour les joueurs plus novices, tout en récompensant les joueurs les plus forcenés, qui s’embêteront à parfaitement maîtriser la mécanique.

Cette volonté d’accessibilité est renforcée par la présence de deux schémas de commandes différents : le style Arcade, qui offre une expérience de jeu classique, et le style Spécial, qui inclue un système d’aide aux combos et d’assistance, déjà présents dans Tekken 7.

Enfin, point d’orgue de la présentation : Bandai Namco souhaite avoir des retours de joueurs au sujet des nouveaux systèmes de combat. C’est pourquoi le studio lancera une série de tests alpha fermés dans diverses locations. La première est pour bientôt : direction le Japon, à l’occasion de l’EVO Japan 2023, prévu pour se dérouler du 31 mars au 2 avril. Il faudra s’inscrire sur un site prévu à cet effet supposé ouvrir courant février. Sacré programme donc, pour une licence qui se porte bien, puisque les annonces de Tekken 8 arrivent alors qu’il était rapporté en décembre dernier que les ventes de Tekken 7 depuis la sortie du jeu en 2017 avaient atteint les 10 millions d’exemplaires.