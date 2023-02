Mortal Kombat 12 – Un nouvel opus dans l’arène pour bientôt

C’est le président de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, qui a vendu la mèche lors d’une téléconférence : Mortal Kombat 12 est prévu pour l’année fiscale 2023. Ce sera donc une année faste pour les joueurs de jeux de combat, puisque Mortal Kombat se retrouvera dans l’arène face à Street Fighter 6 prévu pour cet été, puis à Tekken 8 prévu pour le début d’année 2024.

Au vu du contexte de l’annonce, qui s’adressait plus aux investisseurs qu’aux joueurs, impossible de se faire des nouveautés de ce nouvel opus. Le jeu a surtout été mentionné pour rassurer les actionnaires. En effet, outre le succès fulgurant de Hogwarts Legacy, les projets jeux vidéo de Warner en 2022 se sont en grande majorité révélés décevants.

« Beaucoup de choses restent à venir, cela inclus le très attendu Mortal Kombat 12 ainsi que Suicide Squad: Kill the Justice League, des jeux également prévus pour cette année avec des projections de ventes ambitieuses. »

Cela met fin au flou entretenu sur la suite de la série par Ed Boon, qui restait bien discret quant aux projets à venir suite à Mortal Kombat 11. En effet, déjà l’année dernière, des bruits de couloirs mentionnant un potentiel douzième opus pouvaient s’entendre et avaient dû être démentis à l’approche de l’EVO 2022.

En même temps, de nombreux éléments pointaient déjà vers une suite en développement : Andrew Bowen, l’acteur derrière Johnny Cage, n’avait pas manqué de documenter ses allers-retours chez les studios, ce qui avait entretenu les questions au sujet de la suite de la saga : était-ce pour un potentiel Mortal Kombat 12, ou pour la suite du film de 2021 ?

C’était cependant durant la même période que le journaliste Jeff Grubb avait confirmé que les décideurs du studio NetherRealm avaient choisi de privilégier Mortal Kombat 12 à Injustice 3, au vu des incertitudes concernant Warner Games, ayant-droits des licences ayant attrait aux univers DC Comics.

Si l’on se plie au jeu des spéculations quant à une potentielle date de sortie, cependant, il faut noter que l’année fiscale 2023 s’étend du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 : il n’est donc pas impossible que le jeu sorte en 2024. De plus, il est impossible que le jeu sorte avant l’EVO 2023, prévu pour début aout, du 4 au 6 : le line-up des jeux présents a été révélé, et seul Street Fighter 6 aura fait peau neuve suffisamment tôt pour y être inclus. Les joueurs de Tekken devront se contenter du septième opus, pour la septième fois, et les joueurs de Mortal Kombat joueront sur la version ultimate de Mortal Kombat 11 pour la troisième fois.

Il n’est cependant pas impossible que les développeurs de NetherRealm profitent cette fois de l’occasion pour en révéler un peu plus sur le jeu. Si cette annonce pour les investisseurs était chiche en informations quant au jeu concret, nul doute que la manière dont l’information a fait le tour d’internet motivera les décideurs à surfer sur la vague d’intérêt causé par cette révélation indirecte.