Resident Evil 4 VR Mode – Le grand frisson du State of Play

Malgré l’introduction « indie » de son dernier State of Play, Sony aura surtout profité de cet événement pour mettre en avant ses blockbusters les plus attendus. Quelques mois après la sortie du remake de Resident Evil 4, le dernier trailer du jeu aura montré aux fans que cette courte attente en valait la peine.

En effet ce sont trois extensions (dont deux gratuites !), qui viendront enrichir le contenu initial du jeu. Dans un premier temps c’est le mode Mercenaries qui sera mis à jour le 21 septembre, permettant de découvrir les styles de combat complètement différents de deux personnages emblématiques : Ada Wong et Albert Wesker, tous deux au cœur d’un DLC sortant le même jour.

Car c’est surtout ce DLC explorant l’intrigue du point de vue d’Ada, intitulé Separate Ways, qui nous aura donné envie de relancer le jeu la semaine prochaine. Separate Ways est lui aussi un remake d’un mode de jeu qui avait été initialement créé pour la version PS2 du jeu original. Il nous permettra de découvrir la mission clandestine d’Ada Wong, se déroulant en parallèle des aventures de Leon S. Kennedy, et de mieux comprendre son rôle dans les événements ayant pris place à Los Lobos.

Le gameplay de Separate Ways paraît bien plus dynamique et aérien : Ada se voit dotée d’un pistolet grappin qui lui permet tout à la fois de traverser des gouffres, escalader des ravins, et imiter Legolas en combat.

Mais c’est surtout Resident Evil 4 VR Mode, annoncé pour cet hiver, qui nous aura fait envie durant cette présentation, et à juste titre. Ce changement de perspective avait été une réussite avec RE7 et RE8, et il semble bien parti pour faire son petit effet pour ce remake.

La qualité graphique, le travail effectué sur la caméra (stabilité, angles de vue des cinématiques,…), la possibilité de jouer à deux armes, et la promesse du retour haptique des manettes, ainsi que la spatialisation sonore, laissent à penser qu’il s’agira la d’une pépite dont le PSVR2 a cruellement besoin.

N’en déplaise à l’adaptation de Ghost Busters à venir – dont le trailer ne nous a fait ni chaud ni froid –, nous savons déjà vers quel jeu il faudra nous tourner pour, à nouveau, frissonner d’épouvante.