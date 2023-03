Resident Evil 4 – L’Espagne, destination cauchemar

Quand on pense à l’Espagne, on pense aux plages, au climat ensoleillé, ou encore aux pichets de sangria servis en terrasse du Barrio Gotico. Pourtant, c’est bien là que se jouent les événements terrifiants narrés dans Resident Evil 4. La communauté de fanatiques isolée du reste du monde que l’on croisera dans le village de Valdelobos nous aurait – de prime abord – semblée plus à sa place en Europe Centrale, qui, de la Transylvanie de Dracula à l’Hostel d’Eli Roth est un théâtre plus habituel pour les récits horrifiques. Du moins, c’est ce qu’on croit, ignorant la part sombre des mythes hispaniques…

L’Espagne, terre de Sorcellerie

L’Espagne fut le théâtre d’une des périodes les plus « dark » du Moyen-Âge : la chasse aux sorcières de l’Inquisition. Le tribunal de l’Inquisition espagnole fut mis en place dans un contexte de reconquête chrétienne de l’Espagne au début du XVIème, dans le but de faire la chasse à tous ceux qui s’éloignaient plus ou moins d’une certaine orthodoxie catholique. Si la cible première de l’Inquisition fut évidemment les juifs et les musulmans, le tribunal a aussi mené d’importante chasse aux sorcières.

L’Inquisition était particulièrement brutale, usant notamment de la torture, instaurant un climat de terreur partout où elle passait. Entre les pseudo-aveux obtenus sous la torture, les dénonciations calomnieuses dans le but d’échapper au tribunal, et les fables que ce dernier a pu propager pour justifier son existence et ses interventions, les agissements des inquisiteurs ont laissé de nombreuses histoires de sorcellerie dans le folklore Espagnol, comme celle des Sorcières de Zugarramurdi, un procès en sorcellerie retentissant, qui aura vu une dizaine de victimes périr sur le bûcher quand d’autres n’auront pas survécu à « l’enquête », morts des suites d’actes de tortures.

Un épisode qui ne sera pas absent de Resident Evil 4, notamment lors de l’arrivée au village de Léon, qui assiste à distance à la mise au bûcher d’un pauvre hère, probablement jugé mécréant par les Illuminados…

L’Espagne, terre catholique

Comme dans le sud de l’Europe de façon générale, la tradition catholique est restée relativement vivace dans certaine région d’Espagne, avec une imagerie pas toujours des plus joyeuses, voire propices aux contes cauchemardesque. D’ailleurs, le messie des chrétiens ne partage-t-il pas certains points communs avec le zombie, tel que le fait d’être revenu d’entre les morts ?

Ainsi, il existe des processions rituelles, par exemple à Pâques, qui peuvent posséder un caractère effrayant. Caractère saisi (et exagéré) dans un jeu comme Blasphemous, qui tirait son imagerie effrayante du folklore catholique andalou, mettant en scène un personnage désigné comme Pénitent.

ci-dessus, des processions pascales flippantes en Espagne, ci-dessous, Le Pénitent de Blasphemous

C’est probablement cet aspect particulièrement qui a conduit Resident Evil 4 à se tenir en Espagne, même si le jeu en prend un peu le contrepied, puisque les Catholiques furent les premières victimes de la secte du jeu, Los Illuminados. Néanmoins, si l’étiquette est différente, les résultats reste comparable, et la sauvagerie des membres de Los Illuminados ne sera pas sans rappeler la cruauté de l’Inquisition et les milliers de morts violentes qu’elle laisse derrière elle.

L’Espagne, terre de fascisme

S’il fait plutôt bon vivre en Espagne aujourd’hui, ce ne fut pas toujours le cas. Et le pays fut pendant près de quarante ans en proie au fascisme, installé par Franco avec l’aide des nazis allemands et des fascistes italiens. Quarante années de terreur qui ont laissé des traces dans l’imaginaire collectif, et qui ont aussi produit des métaphores de l’horreur permettant de signifier comment la situation a pu être vécue par les Espagnols.

On pense ainsi aux films de Guillermo Del Toro comme L’Echine du Diable (2001) ou Le labyrinthe de Pan (2006). On peut évidemment aussi faire un parallèle avec Umbrella Corporation, entité privée agissant à son gré au plus grand mépris des lois des états où elle est installée. Du développement d’armes biologiques aux manipulations génétiques en passant par la présence d’une organisation paramilitaire surpuissante, Umbrella Corp est aussi une image de ce que peut donner comme résultat la folie des hommes conjuguée à l’absence de contrôle par le peuple.

L’Espagne, terre de légendes urbaines

Comme tous les pays du monde, l’Espagne a aussi son lot de légendes urbaines. L’une des plus impressionnante est celle des visages de Belmez. En 1971, dans une maison du village de Belmez, en Andalousie, des tâches sont apparues sur le sol en ciment de la cuisine. Bien que l’habitante de cette maison aurait tenté de les nettoyer, d’autres seraient apparues ensuite, ayant l’apparence de visages…

Le phénomène a attiré de nombreux curieux, ainsi que la presse. Le sol aurait été détruit, puis refait, ce qui n’a pas arrêté l’apparition des visages. Des analyses scientifiques ont été réalisées sur les sols et les tâches, sans que celles-ci n’aient pu conclure à un canular, même si cette piste continue à être évoquée. Plus effrayant encore, des recherches ont permis de découvrir que la maison était construite sur un cimetière du XIIIème siècle, et des ossements de victime de la Guerre d’Espagne ont été déterrés du sous-sol de la maison. Une véritable intro pour un survival horror…!

Quand il s’agit de raconter des histoires horrifiques, on a rapidement en tête les paysages froids et montagneux de Roumanie tels que ceux décrits dans le roman de Bram Stocker… Mais l’Espagne a de quoi faire quand il s’agit de faire couler cette petite goutte de sueur froide qui peut perler dans notre dos en cas de grande terreur… Le choix de Resident Evil 4 pour situer son action est donc loin d’être incongru ! D’ailleurs il n’est pas le seul jeu vidéo à avoir choisi ce décor : outre Blasphemous, des titres comme Evil Inside ou Song of Horror se passent aussi de l’autre côté des Pyrénées…

Resident Evil 4 Remake arrive sur PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et PC (Steam) le 24 mars prochain.