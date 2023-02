Resident Evil 4 Remake – Tout ce qu’il faut retenir du State of Play

À un mois de sa sortie, le remake de Resident Evil 4 est revenu à l’occasion du dernier State of Play pour se montrer davantage dans une toute nouvelle vidéo. Et il faut dire que ce qui a été diffusé est assez intéressant, car, si jusqu’à présent, on se demandait quels seraient exactement les changements qui nous attendaient. On a en aujourd’hui une idée un peu plus précise.

Les fans de la première mouture sorti en 2005 n’auront aucun mal à voir les différences que la nouvelle version nous réserve. Déjà, on nous rappelle une chose : l’ambiance sera effectivement beaucoup plus sombre et véhiculera un effet cauchemardesque beaucoup plus prononcé, et ce n’est pas la petite séquence arborant une atmosphère quelque peu vaporeuse qui nous persuadera du contraire.

Ensuite, ce sont vers les ennemis que nous dirigeons nos regards. Sans surprise, ils sont bien connus, du moins est-ce le cas pour ceux que l’on voit, car il ne faut pas oublier que de nouveaux adversaires sont bel et bien attendus, comme cette créature (assez virulente) visible dans les tout premiers instants. Et puis, il y a de quoi faire avec cette vidéo, ce ne sont pas les éléments qui manquent. On assiste, par exemple, au retour de Jack Krauser qui nous offrira désormais un véritable affrontement et non une cinématique ponctuée de QTE, on revoit Ada, le grand méchant Sadler ou encore notre compagnon de fortune Luis. D’ailleurs, ce dernier aura une présence beaucoup plus marquée et nous aidera là où l’on devait auparavant se débrouiller seul.

Cette présence est-elle une mauvaise idée pour le challenge et la tension ? En tout cas, on peut sentir pleinement l’intention des développeurs de vouloir nous emmener vers un terrain certes connu, mais où l’originalité ne sera néanmoins pas mise de côté. L’affrontement susmentionné contre Krauser témoigne de cela, on remarquera aussi, par exemple, que la fameuse séquence du wagon a également été revisité pour l’occasion. Et, quelque chose nous dit que l’on nous réserve encore quelques autres surprises…

Resident Evil 4 Remake en a également profité pour diffuser un lot non négligeable d’informations. D’abord, mais ça on l’a su juste avant l’événement PlayStation de ce jeudi, le jeu aura droit à une compatibilité PS VR2. Ce qui plaira sans aucun doute aux possesseurs de l’appareil en manque de sensations fortes. Deuxièmement, c’est sur une démo que l’on a attiré notre attention. Cependant, pour le moment, on demeure encore dans l’inconnue quant à sa date de mise en ligne, mais il est évident que ce sera avant la parution du jeu le 24 mars prochain. Puis, enfin, grâce aux dernières secondes de la vidéo, on nous rassure quant à l’existence du mode mercenaire, qui n’arrivera cependant pas d’emblée. Il s’ajoutera après la sortie du titre par le biais d’un DLC gratuit. Et là encore, on n’a pas de date précise à partager.