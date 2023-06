Resident Evil – À vous de choisir son prochain remake

En ces six premiers mois de cette année 2023, tout semble parfaitement rouler pour Capcom : lancement plus que réussi pour son remake de Resident Evil 4, et il apparaît en être de même pour son tout nouveau Street Fighter 6. Car, si l’on croit les chiffres tout juste parus, le versus fighting a atteint, en à peine trois jours, le million d’exemplaires vendus. Ce qui, honnêtement, n’est guère étonnant au vu de la réputation de la série. Certes, ce n’est pas un Tears of Kingdom mais, passons, ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est bel et bien la série culte du survival horror.

Cette dernière, en effet, est aujourd’hui concernée par un sondage aux allures révélatrices. Celui-ci demande aux participants de le renseigner sur sa proximité avec la saga. Du moins, est-ce le cas pour les premières questions. Pas très intéressant jusque-là. En revanche, ce qui l’est un peu plus, c’est qu’il existe une section qui attirera inéluctablement le regard du joueur, et, à fortiori, du fan de la saga. L’interrogation ainsi posée a la visée suivante : savoir quel jeu Resident Evil mériterait selon nous de passer lui aussi par la case remake.

La présence d’une telle question nous amène évidemment à croire que Capcom n’en a pas encore fini avec son désir de remettre sur le devant de la scène certains de ses titres sous une forme plus moderne. Mais, honnêtement, on n’avait pas réellement besoin de cela pour en avoir la certitude. Car, on le voit, les temps sont clairement aux remakes et autre remises au goût du jour en tous genres. Et puis, faut dire que pour l’éditeur japonais, ça lui a plutôt réussi jusqu’ici, si l’on excepte Resident Evil 3 (lequel a quelque peu déçu le public).

Dès lors, avec ce sondage, Capcom cherche plus à essayer de se faire une idée de la demande, histoire de se lancer dans quelque chose de viable. Cela veut-il dire que la société japonaise pourrait se lancer dans un projet qui recueille un grand nombre de suffrage ? Si oui, alors les fans peuvent toujours espérer de voir leur épisode préféré être un jour concerné. Et pour la plupart, cet opus ne peut être que le très apprécié Code Veronica, qui, à chaque annonce de remake, est mentionné par le joueur inconditionnel.

Leur rêve sera-t-il réalisé ? Si oui, ce ne sera probablement pas avant un bon moment. En tout cas, il y a de forte chances qu’avant un neuvième opus vienne se greffer à la saga. Un neuvième épisode qui, selon les rumeurs récentes, devrait totalement trancher avec les deux précédent Resident Evil (VII et Village).