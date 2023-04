Resident Evil Village l’enlève, Redfall l’ajoute – Mais qu’est-ce-que Denuvo ?

Deux infos se sont croisées tout récemment, concernant un jeu déjà sorti avec beaucoup de succès, et un autre à venir et très attendu. Le premier, c’est Resident Evil Village, huitième épisode « canon » de la saga, vendu à plus de 6 millions d’exemplaires lors du pointage de la dernière année fiscale, et donc probablement encore un peu plus aujourd’hui… Quant au second, il s’agit de Redfall, la prochaine sensation signée Arkane, qu’on présente déjà comme un Prey-like dans un univers de chasse aux vampires. Et tous les deux ont une actualité en lien avec la protection anti-piratage Denuvo.

Capcom a ainsi annoncé la retirer de Village. La protection était accusée depuis la sortie du jeu de nuire à ses performances. Si c’était bien le cas, deux ans après la sortie du jeu, il va enfin pouvoir tourner de façon optimale. Du côté de Redfall, au contraire, on apprend que le système Denuvo accompagnera la sortie du jeu. Mauvaise nouvelle pour les pirates et habitués des sites de téléchargements illégaux, Denuvo étant un système plutôt efficace. Forspoken en est lui aussi muni, et n’est toujours pas « cracké » à l’heure actuelle.

Mais mauvaise nouvelle aussi pour les joueurs qui comptaient s’offrir le jeu de façon tout à fait légale et traditionnelle : comme on l’a vu avec Resident Evil Village, la protection anti-piratage est régulièrement accusée de nuire à l’expérience de jeu, et réclame d’être en ligne en permanence.

Denuvo, c’est nouveau ?

Pas du tout. Il s’agit d’un système de DRM (pour Digital Rights Management, soit gestion numérique des droits) censé empêcher la copie et la distribution illégale ou alternative de softwares, dont la première version date déjà de 2014. La société qui édite le programme, Denuvo Software Solutions, la vend comme étant inviolable, tout en étant assez mystérieuse quant à son fonctionnement, de façon à ne pas faciliter le travail de ceux qui voudraient la contourner.

Inviolable, l’histoire aura prouvé le contraire, puisque peu de titres utilisant la protection n’auront pas finis crackés. Cependant, il faut reconnaître que Denuvo complique passablement la tâche des pirates, et que les jeux utilisant cette technologie de DRM résistent aux groupes de « warez » souvent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Suffisant pour permettre aux nouveautés d’avoir une période de sortie commerciale sans encombre de ce côté-là.

D’un autre côté, le système est régulièrement accusé de nuire à l’expérience de jeu, comme avec Resident Evil Village, qui n’est pas le premier à décider de retirer la protection. Avant lui, Borderlands 3 ou le DOOM de 2016 avait aussi opté pour Denuvo, avant de finalement l’abandonner. Plus étonnant, Dishonored 2 et Prey avaient aussi été lancé avec Denuvo, avant que l’anti-piratage ne soit retiré.

Pourtant, Arkane décide quand même à nouveau d’implanter le programme pour la sortie de Redfall… Prêt à sacrifier les performances du jeu pour sécuriser sa sortie ? On n’est pourtant pas exactement surs que le piratage soit une vraie menace pour la sortie de Redfall, qui sera aussi (surtout ?) disponible sur le Game Pass day one… Redfall sortira donc le 2 mai prochain sur PC et Xbox Series, Resident Evil Village est lui toujours disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, et sur PC, et désormais sans Denuvo !