C’est le long trailer qui a clos la conférence E3 2021 de Microsoft, et qui a quelque peu surpris les joueurs, pour ne pas dire les a déçu. Redfall est en effet un shooter en co-op signé Arkane, le studio derrière Prey ou Dishonored.

Et justement, ce n’est peut-être pas là où l’on attendait Arkane, studio reconnu pour sa créativité, qui aurait sombré dans la facilité du FPS multijoueur ? L’intégration d’Arkane aux Xbox Games Studios lui aurait-elle fait perdre de vue les valeurs qui l’animaient jusqu’alors ?

Pete Hines, en charge du marketing pour Bethesda, a tenu a clarifier la situation. Il a ainsi déclaré lors d’une interview à nos confrères d’IGN que le jeu portera bien en lui toute l’essence d’Arkane, et qu’un joueur n’ira pas bien loin s’il se contente de courir comme un dératé en tirant sur tout ce qui bouge :

« Ce n’est pas simplement un FPS multijoueur en co-op comme les autres. C’est un jeu conforme à la réputation d’Arkane, une réputation construite ces vingt dernières années que le studio a consacrées à affiner son savoir-faire pour devenir vraiment très bon, et j’ai très envie que les gens découvre plus de Redfall, et voient de quoi il s’agit.

Pour citer un titre d’un autre éditeur, ce n’est pas un jeu à la Leroy Jenkins (personnage de WoW célèbre pour avoir « foncé dans le tas » et ainsi provoqué la perte de toute son équipe – NDLR), ce n’est pas une jeu dans lequel vous pourrez juste courir en tirant. Le titre réclame une approche un peu plus réfléchie, spécialement contre certains de ces boss que vous avez pu apercevoir dans le trailer. » – Pete Hines à IGN, traduit par nos soins.

De quoi rassurer les amateurs des jeux Arkane ? Une chose est sure, il faudra plus à Arkane que le skin “VHS 80’s” qui semble collé sur la D.A. de Redfall pour convaincre que le studio ne s’est pas fait digérer en passant sous pavillon Microsoft. Redfall est annoncé pour l’été 2022 sur Xbox et PC, avec une arrivée day one sur le Game Pass. En attendant, on pourra bientôt découvrir Deathloop, dernière production Arkane (Lyon, cette fois – Redfall est développé par Arkane Austin)) d’avant le rachat de Bethesda en exclu temporaire sur PlayStation 5.