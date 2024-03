Unknown 9: Awakening – Une belle ambition cross-média

Depuis son annonce en 2020, le jeu s’était fait très discret, avec un premier teaser qui avait laissé plus de questions que d’informations. La pastille vidéo « Xbox Partner Preview » diffusée hier a permis d’en savoir plus sur Unknown 9: Awakening, projet ambitieux, nouvelle licence, et premier jeu du studios Reflector Entertainment, acquis par Bandai Namco en 2020 justement pour les promesses que représentent Unknown 9. Difficile de ne pas penser à Assassin’s Creed. La vidéo nous fait découvrir un titre aux allures de AAA, en vue à la troisième personne, qui mêle action et infiltration dans des décors orientaux. Si on nous avait présenté ces même images comme un prochain titre de la saga d’Ubisoft, personne n’aurait été très surpris.

Unknown 9: Awakening fait toutefois valoir une différence : le Pouvoir du Pliage (the Power of the Fold). On avait quitté Haroona, l’héroïne du jeu, encore enfant, abandonnée dans les rues d’une cité indienne, après le tout premier trailer publié en 2020. Là voilà adulte et maîtresse de ce Pouvoir du Pliage, qui lui permet en quelques sorte d’interagir avec une dimension parallèle pour en faire subir les conséquences à ses ennemis dans notre plan de réalité. Un pouvoir qui lui permet de manipuler des objets à distance, peut lui servir de bouclier, mais aussi lui offre la possibilité de « s’incarner » dans d’autres personnages et d’en prendre le contrôle. Une grande variété de stratégie est ainsi promise aux joueurs.

Côté scénario, Unknown 9: Awakening ne semble pas briller par son originalité. Le destin d’Haroona va rencontrer celui de la Société de l’Année Bissextile (the Leap Year Society) et ses membres, les Ascendants, capables eux-aussi de manipuler le fameux pouvoir. Et il incombera évidemment à l’héroïne de tout faire pour que les Ascendants et la Leap Year Society ne prennent pas le contrôle du monde. On pourrait néanmoins être surpris par la richesse de l’univers développé par Reflector, qui veut faire de Unknown 9 une œuvre cross-média.

Outre le jeu, Reflector a enregistré un feuilleton radio, Unknown 9: Out of Sight, à écouter comme un podcast, déjà disponible, et prévoit la parution d’une série de comics (Unknown 9: Torment, dont le premier numéro est déjà disponible) et d’une trilogie de romans (Unknown 9: Genesis, dont les deux premiers tomes sont déjà parus). Avant, très probablement, et si l’univers rencontre son public, de sortir d’autres épisodes.

Enfin, il faut mentionner qu’Haroona est incarnée dans le jeu par Anya Chalotra, que l’on connait surtout pour son rôle de Yennefer dans la série Netflix The Witcher. Reste maintenant à espérer que le projet n’ait pas un destin de baudruche identique à celui de Forspoken… Unknown 9: Awakening est annoncé pour une sortie cet été sur Xbox One et Series, PS4 et PS5, et PC.