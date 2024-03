Resident Evil et Guitar Hero au Hall of Fame des jeux vidéo ?

Comme le rock’n’roll, le jeu vidéo a son Hall of Fame, et ce dernier, ouf, n’est pas géré par Geoff Keighley, mais par le « Strong National Museum of Play » (« Strong » du nom de sa fondatrice, Margaret Woodbury Strong, une riche collectionneuse). Et chaque année, le musée allonge la liste de jeux résidents de ce Hall of Fame.

Le musée sélectionne des jeux « de tous types – borne d’arcade, consoles, PC, consoles portables et mobiles – qui ont connu une certaine popularité durant une période notable, et ont eu une influence sur l’industrie du jeu vidéo ou sur la culture populaire et la société en général ».

Les premiers entrant, en 2015, furent Tetris, World of Warcraft, Super Mario Bros., Pac-Man, Doom, et évidemment Pong. Une très belle première sélection, incluant des titres patrimoniaux et plus modernes, et incluant diverses formes de jeux vidéo, du jeu d’arcade au jeu PC en ligne, en passant par les jeux consoles. Depuis, Civilization, Dance Dance Revolution, The Legend of Zelda, les Sims, Sonic, Tomb Raider, Pokémon Rouge et Vert, le Solitaire de Microsoft ou encore Street Fighter II ont intégré la sélection avec quelques dizaines d’autres.

Cette année, 12 jeux ont été présélectionnés pour intégrer le Hall of Fame. Le public, ainsi qu’un comité international décideront de quels jeux parmi ceux de la liste seront définitivement intronisés au Hall of Fame pour l’année 2024. La sélection est constituée des jeux suivants :

Asteroids

Elite

Guitar Hero

Metroid

Myst

Neopets

Resident Evil

SimCity

Tokimeki Memorial

Tony Hawk’s Pro Skater

Ultima

You Don’t Know Jack

Une belle sélection de classiques qu’on ne présente plus, si ce n’est peut-être Neopets (1999), un Tamagotchi à la sauce MMORPG, en gros ; Tokimeki Memorial (1994), qui vient représenter la catégorie des dating sims, un genre encore absent du Hall of Fame, et You Don’t Know Jack (1995), qui tirait un trait d’union entre jeu de société traditionnel et jeu vidéo, une recette depuis largement éprouvée avec les collections Jackbox Games.

Le grand public peut voter pour ses jeux favoris, les résultats compteront comme la voix d’un des membres du comité. Pour ce faire rendez-vous sur la page dédiée du Strong National Museum of Play.

Si le cœur du jeu vidéo reste au Japon, sa capitale pourrait devenir New-York. Car avant le Strong, situé dans la Grosse Pomme, c’est le MoMA (Museum of Modern Art) qui reconnaissait au jeu vidéo sa qualité d’œuvre d’art, intégrant à sa collection permanente une vingtaine de titres dont Another World, Asteroids, Eve Online ou Portal…