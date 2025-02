Capcom Spotlight – Monster Hunter et Onimusha en guest-stars

Hier soir, c’était un peu la rentrée chez Capcom. Au programme, deux émissions diffusées consécutivement en ligne: le Monster Hunter Wilds Showcase suivi du Capcom Spotlight. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les prochains mois vont être chargés pour la firme japonaise, et c’est tant mieux pour les joueurs.

Au programme des festivités, une jolie part de Monster Hunter Wilds, une belle place pour Onimusha et une pincée de jeux de combats made in Capcom.

Monster Hunter Wilds plus proche que jamais

Monster Hunter Wilds sera disponible dans moins de trois semaines, et il était temps de remettre une ultime pièce dans la machine à buzz. Pour l’occasion, Capcom a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce mettant en avant une nouvelle zone de la carte: Les falaises de glace. Parmi les surprises du trailer, la présence d’un nouveau monstre inédit, l’Hirabami. Et au rayon des retours, bienvenus aux anciennes créatures Nerscylla et le Gore Magala.

La com’ autour de Monster Hunter Wilds est décidément une réussite. Le jeu se met régulièrement en avant de manière intelligente, sans overdose pour le public. Surtout, une majorité de fan est hypée par le bestiaire qui se dévoile petit à petit, entre nouveautés et classiques, et pour un Monster Hunter, n’est-ce pas là le principal ?

Pour ceux qui voudraient partir à la chasse un peu plus tôt, sachez qu’une nouvelle session de bêta ouverte se tiendra avant la sortie du jeu, permettant de tester de nouvelles fonctionnalités. Il s’agira du dernier test grandeur nature pour Capcom, qui dévoilera pour l’occasion l’Arkveld, le monstre emblématique du titre.

La seconde bêta ouverte de Monster Hunter Wilds se déroulera sur deux sessions, du vendredi 7 février à 4h au lundi 10 février à 3h59 et du vendredi 14 février à 4h au lundi 17 février à 3h59.

Deux Onimusha pour le prix d’un !

Annoncé lors des Game Awards, Onimusha: Way of the Sword s’est également dévoilé un peu plus hier soir lors du Capcom Spotlight. Attendu en 2026, le titre mettra en avant un tout nouveau héros prêt à en découdre avec les démoniaques Gemna dans les sites historiques de Kyoto.

Capcom est bien conscient de l’attente autour d’un nouveau Onimusha, et semble avoir mis les petits plats dans les grands. L’ambition : modéliser un Kyoto féodal plus réaliste que jamais, tout en développant l’un des meilleurs jeux de combats à l’épée jamais vu.

Attention tout de même, car bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis Onimusha: Dawn of Dreams, sorti en 2006. Le savoir faire de Capcom n’est plus à remettre en doute, mais d’autres jeux ont fait leur place dans le Japon féodal depuis, et les comparaisons vont forcément fleurir. On a hâte d’en savoir plus.

Mais la véritable surprise de l’événement d’hier, c’est bien l’annonce du remaster d’Onimusha 2: Samurai’s Destiny. On ne s’y attendait pas, même si cela correspond bien aux volontés de Capcom qui avait annoncé l’an dernier vouloir se concentrer à la fois sur les nouveautés et sur les gloires passées de la marque.

En avance sur son temps en 2002 grâce à son gameplay spectaculaire et son scénario à embranchements, le jeu reviendra donc dès cette année sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC. Pas de current-gen, même si le jeu devrait bien évidemment être jouable sur PS5 et Xbox Series. Un bon moyen de patienter ou de découvrir la saga avant la sortie de Way of the Sword.

Capcom Fighting Collection 2, disponible le 16 mai

La soirée s’est terminée par l’annonce de l’ouverture des précommandes pour la compilation de jeux de combats made in Capcom, Capcom Fighting Collection 2. Remplie de classiques (Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Power Stone 2…) l’anthologie proposera quelques nouvelles fonctionnalités, pas encore dévoilées.

Vous l’aurez compris, les prochains mois vont être chargés du côté de Capcom. Mais la balance entre nouveautés à grosses ambitions et retour aux sources, annoncée l’année dernière semble parfaitement équilibrée. Malgré tout, ne soyons pas dupes, l’année de la firme japonaise dépendra quasi exclusivement de l’accueil réservé à Monster Hunter Wilds. Après sept années consécutives de résultats financiers positifs, 2025 et 2026 seront scrutés de près.