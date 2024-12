Onimusha: Way of the Sword – La surprise du samouraï Capcom

On les guette avec impatience, les désire avec ardeur : les surprises sont certainement ce qui fait le sel des belles cérémonies. Des surprises qui ont bel et bien été partie intégrante des Games Awards 2024. Et parmi elles, Capcom avait une place de premier choix. L’éditeur/développeur japonais a non seulement fait revenir Okami, pour un séquel qui devient réalité, mais il a aussi ressuscité Onimusha, une saga absente depuis bientôt 20 ans.

Il fallait voir dans la série Netflix (parue l’année dernière) une sorte de signe quant à ce fameux retour. Une série animée (dirigée par l’éclectique Takashi Miike) qui n’a d’ailleurs obtenu qu’un accueil mitigé de la part du public. Mais, qu’à cela ne tienne, sa véritable légende reprendra d’ici peu avec le nouvel opus annoncé : Onimusha: Way of the Sword.

Attendu pour une sortie en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, ce nouvel opus prendra non plus place à l’époque Sengoku mais au début de la suivante, Edo (soit dans les alentours de 1600). C’est à Kyoto que se dérouleront les événement d’Onimusha: Way of the Sword, dans un Kyoto dont la paix apparente sera troublée par l’obscure présence d’entités démoniaques : les Genma. Quant à la trame qui s’offrira aux joueurs, on en ignore tout.

Au stade où l’on est, il nous est même impossible de dire s’il s’agira ici d’une suite directe ou d’une sorte de reboot. Tout ce que l’on sait se résume finalement à une poignée d’images véhiculées par la première vidéo diffusée. Et, à l’intérieur de celle-ci, on y voit légèrement l’ambiance qui nous attend au travers du prochain périple promis par Capcom.

Le trailer dessine plus ou moins la direction que semble emprunter ce nouveau chapitre, notamment sur le gameplay. Et, sur ce point, il y a du changement. Capcom a visiblement opté pour une sorte de modernisation, mettant ainsi l’ancien style de jeu qu’incarnait la série au placard. Ici, on nous réserve plutôt un jeu reprenant la recette d’un genre bien plus actuel : le Souls-like. Du moins, est-ce le cas en apparence où l’on rapprochera sans mal le titre à venir d’un Nioh par exemple.

Alors, si cette orientation s’avère, est-ce pour le plus grand bien ou, au contraire, lui sera-t-il pénalisant au point de faire de lui une simple itération lambda d’un genre qui aujourd’hui s’est imposé dans toute l’industrie ? Il reste plus qu’à attendre avant d’avoir la réponse.