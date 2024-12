Elden Ring Nightreign – L’annonce surprise des Game Awards 2024

Élu jeu de l’année en 2022 et nommé à cette même couronne cette année via l’extension Shadow of the Erdtree, Elden Ring fait déjà partie de l’Histoire du jeu vidéo. Et la licence imaginée par Hidetaka Miyazaki, en collaboration avec Georges R.R. Martin ne semble pas avoir fini d’étendre complètement son influence sur l’industrie puisque, à la surprise générale, un nouvel épisode vient (déjà) d’être révélé durant les Game Awards.

Mais attention, Elden Ring Nightreign, bien qu’il soit un jeu en standalone, proposera une expérience fondamentalement différente des titres précédents de la saga, et même des Souls-like de manière générale.

En effet, Elden Ring Nightreign, bien que se déroulant de nouveau dans l’Entre-Terre, sera un jeu de rôle et d’action centré autour de la coopération jusqu’à trois joueurs. Une seconde surprise donc que nous avons immédiatement vécu comme une douche froide.

La philosophie des Souls était jusque là axée sur l’aventure en solitaire, permettant du même coup aux développeurs de distiller une ambiance et des pièges, parfois cruels, et qui n’auront de fait plus la même saveur à plusieurs. Imaginez l’exploration d’un château délabré infesté de morts-vivants et monstres en tous genres avec un ou deux partenaires, permettant du même coup de diluer la tension du moment et pouvant accessoirement servir d’appâts le temps de nous soigner ou même nous prévenant à l’avance de pièges éventuels. De quoi changer radicalement l’expérience.

À partir de ce concept, on a l’impression que l’univers que l’on a tant aimé va être transposé dans un business model de type jeu service. On ne va évidemment pas faire de quelconque procès d’intention, surtout que, pour le moment, rien ne permet de valider (ni d’infirmer) cette théorie, mais on peut facilement se dire qu’au fil du temps et de l’éventuel succès du jeu, de nouveaux boss ou zones soient ajoutées voire que des systèmes de monétisation (plus ou moins réussis, la question n’étant pas là) puissent être mis en place et, à terme, faire irrémédiablement perdre l’identité de l’univers créé par FromSoftware.

On imagine assez aisément les possibilités commerciales offertes par une telle formule. Par exemple, le titre nous invite à sélectionner un archétype de personnage (chacun possédant des compétences uniques) pour partir à l’aventure. Demain, de nouveaux archétypes pourraient être ajoutés (et vendus) pour enrichir l’expérience (et les comptes de l’éditeur). De la même manière des collaborations avec d’autres licences (Souls ou non) pourrait aussi poindre. Il ne faut certes pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il faut avouer que quand on nous parle de jeux axés sur le multijoueur, et malgré tout l’amour que l’on peut porter à la licence adaptée, on y voit plus de risques potentiels que de réussites.

Pour autant, nous avons envie d’offrir sa chance à Elden Ring Nightreign qui à su aussi toucher notre cœur de fan en nous offrant un aperçu du Roi Sans Nom, l’emblématique boss de Dark Souls 3, à combattre avec le gameplay plus souple et riche d’Elden Ring. Et puis, les autres boss présentés dans ces quelques minutes de présentation nous convainquent que le studio conserve toute sa maestria en terme de de direction artistique. Nos capacités de déplacement ont d’ailleurs elles aussi été étendues, avec un saut plus efficace lorsque l’on souhaite enjamber un mur notamment, ou via ce faucon mystique qui nous accompagnerait et servirait, a priori, d’équivalent à Paravoile de la Zelda: Breath of the Wild.

Malgré une présentation assez riche, le titre reste toutefois encore nimbé de mystères. Est-ce qu’Elden Ring Nightreign sera aussi jouable en solitaire ? Y aura-t-il une composante narrative, avec une quête principale et d’autres secondaires, à l’instar de l’opus initial ? Malgré l’utilisation de modèles de personnages prédéfinis, aura-t-on la main pour personnaliser son avatar, et donc son aventure ? Est-ce que l’on pourra réellement parcourir l’Entre-Terre à plusieurs ou uniquement par zones instanciées ? Beaucoup de questions donc pour un titre attendu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC pour le courant de l’année 2025.