Preview AI Limit – Une démo pour un Souls-like prometteur

Cela nous arrive à tous. Parfois, on ne sait pas quel jeu lancer, soit parce que rien ne nous tente, soit car on n’a pas le temps de lancer un titre demandant un investissement jugé trop important. Alors, on navigue à l’aveuglette sur les différents stores dématérialisés, on regarde s’il n’y aurait pas un petit truc à nous mettre sous la dent dans notre liste de souhaits et on défile les dizaines et centaines de jeux plus en quête d’une perte de temps que de réellement trouver de quoi nous occuper. C’est alors que nous sommes tombés, presque par hasard, sur AI Limit, un titre à la miniature aguicheuse qui vient de se doter d’une démo jouable sur PlayStation 5 et Steam.

Sans trop y croire donc, on se lance dans ce Souls-like, premier jeu du studio chinois Sense Games qui fait d’ailleurs partie du China Hero Project, un programme initié par PlayStation pour soutenir les développeurs de l’empire du milieu. On y retrouve donc la plupart des codes des jeux du genre : un système de feu de camp, des adversaires ne faisant aucun cadeau et une narration qui oscille entre le cryptique et le lacunaire.

Rien de révolutionnaire donc, mais on se laisse happer par son efficacité simple et son level design classique mais avec suffisamment d’embranchements pour être intéressant (sur un début de jeu du moins). Et puis, AI Limit propose tout de même une mécanique propre.

En lieu et place de la classique barre d’endurance, nous disposons d’une jauge déterminant notre puissance d’attaque. Plus on frappe un adversaire, plus cette jauge augmente, nous octroyant un surplus de puissance non négligeable. Évidemment, si on se fait toucher, on perd en efficacité, jusqu’à même réduire notre attaque à peau de chagrin.

On pourrait croire à un système punitif, dans lequel plus on a du mal et plus c’est difficile. Mais finalement, cette jauge se révèle être un véritable couteau Suisse, nous permettant de puiser dedans afin d’utiliser diverses compétences (attaques spéciales, magies…) ou pour contrer et se défendre.

Un équilibre qui nous a semblé durant les deux heures que composent cette démo très intéressante. D’autant qu’au fur et à mesure, diverses nouvelles compétences se débloquent et nous incitent donc à trouver notre juste milieu entre efficacité offensive et optimisation défensive. Car si la plupart des ennemis rencontrés se tuent sans grands efforts, les adversaires les plus puissants, et en premier lieu les boss, nécessitent un emploi de notre arsenal bien plus diversifié.

Et puisque l’on aborde le sujet des boss, les deux principaux disponibles dans cette démo nous ont fait une très bonne impression (le second se débloquant après avoir terminé le premier chapitre et nous mettant aux prises avec un ennemi beaucoup plus avancé), tant par leurs designs que dans leurs paterns. Si l’on devait comparer AI Limit à un autre Souls-like, on pourrait citer Code Vein, un titre assez sous-coté à notre sens, pour le look « manga » de son héroïne, son aspect daté et sa capacité à nous opposer des adversaires simples en apparence mais finalement plus complexes et profonds qu’ils n’y paraissent

Ainsi, si nous n’avions jusque-là pas entendu parler d’AI Limit, il est dorénavant un titre que nous allons surveiller de près. Il ne sera probablement pas le jeu de l’année, l’année où il sortira (aucune date n’étant annoncée), encore qu’on ne soit pas à l’abri d’une bonne surprise, mais au vu du bon moment que nous avons passé et du potentiel de ses systèmes de jeu, il serait dommage de ne pas lui accorder un regard au moins curieux.

Et donc, quoi de mieux que cette démo pour se mettre en appétit ? Mais attention, celle-ci n’étant disponible que jusqu’au 21 octobre, il ne faudra pas trainer pour la récupérer et se lancer dans l’expérience. À noter que le studio précise que divers problèmes techniques peuvent survenir (que nous avons effectivement subi, mais rien de rédhibitoire pour une première approche). Pour une fois, le hasard de nos errements sur le Store aura bien fait les choses.