Lies of P – Que peut-on attendre de l’éventuel futur DLC ?

Sorti il y a près d’un mois maintenant, Lies of P s’est révélé être un excellent souls-like qui, s’il ne s’éloigne que très peu de ses inspirations « Soulsbornesques », dispose d’un charme indéniable. Un succès critique et public, si on en croit les notes attribuées par la presse et les joueurs sur metacritic, qui nous met en confiance quant à d’éventuels contenus additionnels. D’autant que le titre a déjà su se mettre en valeur au travers d’une autre licence ayant fait l’actualité cette année.

En effet, avec le lancement du second DLC de Wo Long: Fallen Dynasty intitulé « Conquérant de Jiangdong », du contenu exclusif, faisant référence au pantin de Round8 Studio, y a été ajouté à destination des téméraires samouraïs ayant lancé l’extension. Une mise en lumière plutôt habile car, si leurs univers sont assez opposés, du côté du gameplay, on retrouve plusieurs similitudes entre Wo Long et Lies of P (avec notamment l’importance des déviations lors des affrontements).

Ainsi, les aventuriers de Krat ayant terminé l’aventure du jeune Pinocchio pourraient se diriger vers un autre titre tout à fait susceptible de leur correspondre, le temps que le studio coréen propose un éventuel DLC à Lies of P. Car après avoir déployé un patch offrant un bien meilleur dosage de la difficulté, tout laisse à croire que le studio est actuellement en train de développer un contenu additionnel pour leur titre.

En effet, l’un des responsables de Neowiz, l’éditeur du jeu, a confirmé que les chiffres de ventes du titre ont dépassés leurs attentes et qu’un DLC est en cours de développement. Une déclaration appuyée par la découverte dans la même période d’une offre d’emploi sans équivoque. Si on peut facilement imaginer que ce contenu ne sera pas disponible avant l’année prochaine, on peut déjà commencer à dessiner ses éventuels contours.

Et avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, il convient de prévenir qu’ il est fortement recommandé d’avoir déjà terminé l’aventure avant de lire les prochaines lignes . En effet, le scénario le plus évident consisterait à ce qu’on poursuivre l’intrigue en découvrant ce que cachent les personnages introduits dans la scène post-générique.

On y découvre Philippus Paracelsus, un alchimiste légendaire que l’on a connu sous le nom de Giangio pendant l’aventure et qui serait à l’origine des événements de Krat. Celui-ci à dorénavant pour mission de récupérer le Bras Divin, l’artefact que nous avons récupéré sur la dépouille de Simon Magnus à la toute fin du jeu. Mais surtout, durant cette scène, il est évoqué un autre conte qui pourrait être la base de nouveaux événements : le magicien d’Oz.

Cependant, au vu des ramifications possibles avec cet autre univers et l’organisations secrète à laquelle semble appartenir Giangio, il parait assez peu probable qu’un simple DLC puisse répondre à toutes les questions soulevées ici, et il semble plus envisageable que les aventures de Dorothy prennent place dans une suite à Lies of P.

Mais alors, que peut-on attendre ? Dans la zone du sentier du pèlerin, on peut y trouver un Stargazer doré, orné d’un corbeau, inutilisable pour le moment. On peut supposer qu’il s’agira d’un accès à une zone encore non disponible, et que le corbeau nous y conduirait. Peut-être même ira-t-on explorer une zone du passé. En effet, juste à côté, on peut examiner la tombe d’un enfant qui serait lié à la confrérie du lapin noir, laquelle à pour base la ville voisine.

Explorera-t-on le passé de cet emblématique groupe ? Possible, mais alors la présence de Pinocchio n’aurait pas vraiment de sens. Il parait de fait logique que l’on puisse incarner un individu appartenant à cette confrérie. On songe d’ailleurs plus précisément au leader de ce quatuor, lui qui possède, comme notre avatar dans l’aventure principale, un bras de légion. Le passage de relais le temps de quelques heures semble dès lors tout à fait imaginable.

On nous évoque d’ailleurs une ancienne bataille, celle de la tour de l’atelier, qui aurait entraîné la dissolution des rodeurs et la prise de pouvoir du quartier Malum par la confrérie des lapins noirs. Assurément, participer à ce pan de l’histoire de Lies of P nous fait très envie. Mais au final, quelque soient les événements qui nous seront contés, on a très hâte les découvrir, et les boss qui vont avec.