Vu le nombre un peu démesuré de sorties qui ont occupé l’année écoulée, on aurait pu sous-titrer cette dernière « 2023, année du choix ». Et pour continuer dans les rimes incertaines, il serait possible que pour l’année qui arrive, on opte pour le slogan « 2024, année du Soulslike ». En effet, nombre de jeux du genre crée par FromSoftware sont déjà annoncés. Petite sélection.

Rise of the Ronin (22 Mars 2024)

L’un des titres du genre le plus attendu sera aussi l’un des premiers à sortir, puisque Rise of the Ronin sortira le 22 mars 2024. Il s’agit d’une exclu PS5 (qui en a bien besoin) signée Team Ninja, qui continue d’aiguiser ses compétences dans la discipline après les deux Nioh et Wo Long Fallen Dynasty. Des jeux qui, malgré leurs défauts, restaient de bonne tenue dans un genre dans lequel la comparaison est souvent assassine…

Si graphiquement, à en croire les bandes-annonces, le jeu devrait être très séduisant, on compte sur la Team Ninja pour résoudre les petits réglages qui avaient manqué à Wo Long afin de faire de ce Rise of the Ronin un vrai Soulslike imparable.

Black Myth: Wukong (20 aout 2024)

Définitivement l’une des attractions majeures de l’année à venir, le jeu chinois, nouvelle variation sur le thème du classique La Pérégrination vers l’Ouest, attire tous les regards à chaque apparition. Il faut dire que pour un indé, il est visuellement très, très impressionnant, et promet de rivaliser avec les productions des plus grands studios.

Il y est de toutes façons condamné : avec la rude concurrence dans le genre qui s’annonce, le jeu devra faire montre de nombreuses qualités pour survivre à la hype… Rendez vous l’été prochain (si tout va bien) pour rendre notre verdict. Sortie prévue sur PC, PS5 et Xbox.

Where Winds Meet (début 2024 ?)

Après le Japon médiéval de Rise of the Ronin et la mythologie chinoise de Black Myth, on reste dans l’esthétique extrême-orientale avec Where Winds Meet. RPG chinois, le jeu est peut-être le moins « Soulslike » de cette sélection, avec, semble-t-il, de vraies mécaniques de jeu de rôle, comme le laisse à penser la présence de compétences comme « Eloquence », « Visibilité », « Imagination » ou « Erudition ».

C’est aussi un open-world qui devrait laisser la part belle à l’exploration. Néanmoins, il faut s’attendre à un système de combat poussé, avec sa barre d’endurance, l’importance des parades et esquives… Le jeu était prévu pour sortir fin 2023. Il est actuellement en phase de bêta fermée. On peut logiquement espérer une sortie pour 2024, peut-être même au premier semestre… Sortie prévue sur PC uniquement.

Deathbound – Steel and Magic (2024)

Retour à la dark fantasy des origines avec Deathbound – Steel and Magic. Signé d’un studio brésilien (Trialforge) le jeu veut se différencier en offrant à son héros la capacité de changer dynamiquement son style combat, en adoptant celui de ses adversaires déchus.

On espère vraiment pour le titre que ce système de jeu lui permette de se faire remarquer, parce que visuellement, si rien n’a l’air catastrophique, la bande annonce nous promet du déjà vu et revu… Le jeu n’est pour l’instant annoncé que sur PC.

Flintlock: The siege of dawn (été 2024)

C’est aussi ce qu’on peut penser de Flintlock: The Siege of Dawn. Les images montrées dans la bande-annonce n’ont rien de réellement inquiétant ; et même, son héroïne pourrait s’avérer plutôt charismatique en jeu. Cependant, on a encore l’impression de voir une énième fois le même jeu reprenant les éléments les plus traditionnels du Soulslike.

La présence du familier mi-renard, mi-chat, caution mignonne du jeu, et des pouvoirs associés qu’on aperçoit dans le trailer, seront-ils suffisants pour que le jeu réussisse à se faire remarquer ? Le jeu Sortira sur PC, PS5 et Xbox, et sera au catalogue du Game Pass dès sa sortie.

Enotria : The Last Song (2024)

Des combats à l’arme blanche rythmés par les pirouettes et les coups « chargés » ? « Mouais, comme dans tous les titres du genre », nous direz-vous. Et c’est, encore une fois, tout le problème. À mesure que les candidats au titre du « meilleur concurrent de FromSoftware » se multiplient, il devient de plus en plus difficile de se trouver, au sein du genre très codifié, son identité propre.

À priori, ce ne sera ni par le gamesystem, ni par la direction artistique, qu’Enoria: The Last Song essaiera de sortir de la masse… Maintenant, il faut voir manette en main. Rien n’empêche qu’une certaine maestria dans la combinaison d’ingrédients bien connus puisse rendre un jeu brillant ? Rien ne l’indique non plus… Vérification sur PC, PS5 et Xbox.

Another Crab’s Treasure (début 2024)

En voilà un qui a décidé de jouer la différence ! Another Crab’s Treasure sera peut-être le premier Soulslike cartoon ! Pourtant, bien que le héros du titre ait plus l’air rigolo que dangereux, on voit bien dans la bande-annonce certains éléments propres au genre : l’affrontement un contre un avec des armes de contact, des ennemis gigantesques ou aux armes démesurées, l’importance de la parade…

Un style graphique qui permettra aussi au jeu de se faufiler aussi jusqu’à la Switch, en plus des PC et Xbox, et « day one » sur le Game Pass.

Shadow of the Erdtree, le DLC pour Elden Ring (février 2024)

Évidemment, 2024, c’est aussi le retour du Roi, avec le DLC pour Elden Ring intitulé Shadow of the Erdtree. Succès garanti, en sortant en début d’année, il risque surtout de rendre difficile la vie de ses concurrents, la comparaison avec le mètre-étalon risquant de revenir régulièrement sur le tapis…

Bonus : Phantom Blade Zero

Actuellement sans date de sortie, Phantom Blade Zero semble partager pas mal de chose avec Rise of the Ronin. Il s’agit du dernier épisode d’une série populaire en Chine (les jeux Rainblood, devenus Phantom Blade), dont elle n’était encore jamais sortie. Le studio récuse à son propos le terme « Soulslike », mais les images de sa bande-annonce parlent d’elles-mêmes… Elles nous montrent aussi des qualités graphiques assez bluffantes, qui, on l’espère, seront toujours d’actualité à la sortie du jeu, prévue sur PC et PS5.