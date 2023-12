Wo Long: Fallen Dynasty DLC – Un Season Pass(able)

Relative déception de ce premier trimestre, Wo Long: Fallen Dynasty n’en a pas moins été une expérience qui se tenait d’un bout à l’autre et qui a su, en partie du moins, combler quelques-uns de nos appétits « soulsesques ». Pour autant, malgré ses qualités indéniables, il a fait partie des titres complètement oubliés lorsque vint l’heure du bilan 2023. À raison ? Sans doute, le titre des équipes derrière les excellents Nioh ayant selon nous pêché sur bien des points.

On ne l’a cependant pas complètement oublié et nous suivions du regard les mises à jour et ajouts apportés à l’ensemble, et notamment par le biais des trois DLC principaux inclus dans l’habituel Season Pass cher au studio. Et à présent que le dernier scénario supplémentaire est sorti, depuis le 12 décembre, il est temps de reprendre du service et de voir si ces contenus parviennent à restaurer la magie qu’on lui prédisait initialement.

La Bataille de Zhongyuan

Afin de nous imprégner de l’ambiance de l’univers proposé et de réapprendre le rythme des combats, et avant de nous lancer dans ces nouvelles et périlleuses missions additionnelles, nous avons réexploré de A à Z l’aventure. Car à l’instar de ce qui avait été proposé pour les Season Pass des deux Nioh, les nouveaux chapitres de Wo Long: Fallen Dynasty s’inscrivent dans la continuité de l’aventure. Alors autant se positionner réellement à la conclusion de l’histoire.

Une seconde partie qui nous a permis de redécouvrir un bestiaire de grande qualité, quoique restreint, et une science du level design particulièrement remarquable. Et au lancement de la bataille de Zhongyuan, le premier des trois DLC, la douche fut particulièrement glaciale. Imaginez donc, alors que nous sortons de missions principales nécessitant du temps et de l’habileté pour être bouclées, nous voici face à un stage d’une pauvreté sans nom.

Bouclé de fond en comble en à peine un quart d’heure montre en main, et proposant un level design sans intérêt (globalement, un simple camp ennemi à traverser en ligne droite), ce niveau fut le symbole d’un premier DLC qui résonne comme une mauvaise affaire, du contenu fait à la va-vite pour tenir des délais, sans imagination, sans saveur et sans âme. On ne peut d’ailleurs même pas dire qu’il s’agissait d’une erreur de parcours puisque la suite, missions secondaires incluses, sont du même triste acabit.

Même les boss, pourtant excellents habituellement dans les productions Team Ninja, nous ont ici laissé un sentiment d’inachevé, voire même d’avoir été bâclés. Non pas qu’ils soient complètement ratés, mais il faut bien admettre que sitôt achevés, après une ou deux tentatives, ceux-ci nous sont immédiatement sortis de l’esprit. Enfin, pour ceux inédit, car les développeurs ont eu l’outrecuidance d’imaginer que nous ressortir plusieurs boss de l’aventure principale (et pas les meilleurs, loin de là) pourrait nous satisfaire…

Une fois achevée cette première amère expérience, en une poignée d’heures, nous n’étions pas vraiment enclins à poursuivre le massacre. Comment, en trois mois, rythme de sortie de chaque DLC, les développeurs pourraient-ils relever la barre et lancer une dynamique bien plus vertueuse ? Mais bon, nous étions lancés, et il aurait été dommage de s’arrêter en chemin.

Conquérant de Jiangdong

Et finalement, c’est sous de bien meilleurs auspices que c’est déroulé ce second acte additionnel. Enfin nous retrouvions une construction de niveau bien plus digne de ce que nous avait proposé Wo Long: Fallen Dynasty jusqu’alors. Alors certes, les niveaux ne sont pas exempts de défauts, et on pourrait leur reprocher d’être encore un peu courts et linéaires, mais ils sont cette fois-ci bien plus plaisant à parcourir et on retrouve enfin un minimum d’exploration en leur sein, avec toujours quelques collectibles et pandas planqués à débusquer.

On a cette fois bien plus l’impression d’être dans la droite lignée de l’aventure principale, dans ses points forts comme dans ses écueils. De nouveaux alliés se joignent à nous, et si nous n’avons pas compris grand-chose de plus à l’intrigue, les nouvelles personnalités, amies comme ennemies, sont plaisantes à découvrir. La patte Team Ninja semble bien de retour.

On peut d’ailleurs en dire autant des quelques nouveaux démons introduits, avec une mention spéciale pour les Hommes-Crabes, particulièrement surprenants et agréable à combattre. Dommage cependant que l’amélioration globale de la qualité de la production soit gâchée par les différents boss. Totalement déséquilibrés, ceux-ci ont été le plus gros point noir de ce second chapitre supplémentaire de Wo Long: Fallen Dynasty.

Alors oui, on peut dire qu’on n’est jamais content, car pour cette fois, ce sont bien des ennemis inédits et originaux, mais où se trouve le plaisir de combattre des ennemis aussi fuyant qu’un savon dans une baignoire et ayant la capacité de nous dézinguer en deux ou trois coups. Sans parler de leurs mouvements de parfois une dizaines de coups (voire plus) punissant d’une mort la moindre erreur.

Une notion archaïque de la difficulté qui consiste à simplement gonfler les statistiques des boss pour qu’ils nous fassent passer de vie à trépas en quelques coups. Globalement, le jeu est assez simple, et augmenter le niveau de moral en dénichant les drapeaux suffit à nous rendre suffisamment puissant pour nous balader plus ou moins tranquillement dans les niveaux. Mais quand arrivent les boss, c’est la bérézina, rien ne va plus et le gap de difficulté et d’injustice entre le stage et les boss provoque une telle frustration qu’il faudra faire preuve de résilience pour tenir le choc.

D’autant que, comme durant le jeu de base, il n’y a pas beaucoup de moyens d’améliorer son avatar. Les équipements n’apportent pas grand-chose de plus une fois passé un certain niveau, de même que les magies ou attaques spéciales. Ne restent donc que l’apprentissage à la dure, la patience, et éventuellement les invocations permettant de détourner le regard d’ennemis bien trop résistants pour être honnêtes.

Frustrants, pas très ludiques et parfois même, redisons-le, terriblement injustes, ces conclusions, censées être le point d’orgue des différents niveaux, se sont finalement révélés être presque les points de rupture de notre patience, le cœur d’un désamour grandissant envers une production ne nous ayant déjà pas pleinement convaincu de base. Et pourtant, le gameplay, aussi peu riche soit-il, a ce on-ne-sait-quoi qui fait qu’on a envie d’y retourner, et nous laisse encore un chouïa d’espoir envers le troisième et dernier DLC parut.

Soulèvement à Jingxiang

Alors nous y voici, aux portes d’un dernier chapitre que l’on prie pour être la cerise sur un gâteau qu’on aurait souhaité tellement meilleur. Et, n’y passons pas par quatre chemins, ce dernier DLC à Wo Long: Fallen Dynasty est sans conteste le meilleur des trois et est à la hauteur de ce qui a été proposé pendant l’aventure principale. Enfin ces nouvelles missions arrivent à proposer ce qu’on en attendait depuis le début.

Dotés d’un excellent level design, arrivant enfin à jouer à la fois sur le côté bestial des affrontements et sur la verticalité de l’exploration, on s’est surpris à vraiment beaucoup apprécier les parcourir, à recherche parfois pendant plusieurs minutes soit notre chemin, soit l’un des trésors à collecter et à décimer les différents ennemis disséminés ci et là.

Et enfin, nous nous retrouvons face à des boss à la hauteur. Et si on excepte le boss de fin, particulièrement déséquilibré (comme pour le second DLC, frustrant à souhait), tous sont vraiment excellents et inventifs, que ce soit dans leurs design ou dans les mouvements d’attaque qu’ils décrivent. Une nette amélioration qui prouve, une fois n’est pas coutume, que c’est aussi en laissant du temps aux créatifs qu’on peut obtenir un résultat de qualité.

Pour autant, si on se remémore les DLC des Nioh, sortis dans un rythme similaire, ils nous sont apparus comme bien plus qualitatifs que ce qui nous a été proposé pour Wo Long: Fallen Dynasty. Pas incroyable, et certainement pas à la hauteur des jeux principaux, mais néanmoins tout à fait honorables et bien moins douteux que le contenu de ce Season Pass qui peine à justifier son tarif avant son dernier chapitre.

D’ailleurs, et c’est peut-être aussi le signe de la précipitation avec laquelle le studio a été contraint de sortir ses contenus, nous avons subit durant la huitaine heures nécessaires pour boucler les DLC trois crash du jeu nécessitant de le relancer. Est-ce à cause de notre console, de notre version physique (au CD pourtant impeccable) ou aux lignes de code du jeu ? Aller savoir. Et si les conséquences de ces crashs restent négligeables, ils se sont néanmoins bien produits.

Alors in fine, qu’apporte ce Season Pass à Wo Long: Fallen Dynasty ? Tout au plus quelques heures de plaisir supplémentaires aux fans du titre. Mais pour ceux qui, comme nous, n’ont pas pleinement apprécié la proposition initiale de Team Ninja, ces DLC n’apporteront pas grand-chose de plus. Pire, ils pourraient représenter une conclusion amoindrissant le ressenti général du jeu.Heureusement, au fil des chapitres additionnels, on retrouve peu à peu ce qui a fait la renommé du studio japonais, avec enfin le retour à des niveaux alambiqués comme on les aime et les nouveaux démons et les derniers boss sont suffisamment convainquant pour qu’on ne regrette pas (trop) les 25 € nécessaires pour accéder à ces épilogues.

Pour autant, l’expérience globale de Wo long: Fallen Dynasty reste décevante et on attendait bien plus du studio qui nous a procuré tant de plaisir avec sa duologie Nioh, DLC inclus, et dans une moindre mesure Stranger of Paradise. On imagine que l’équipe principale du studio, bien occupée sur Rise of the Ronin qu’on attend de pied ferme en mars prochain, n’était pas impliquée sur ce projet qui va finalement finir par se retrouver, comme ce fut le cas au printemps dernier, dans un pan effaçable de notre mémoire.