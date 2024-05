Aikode – Le Stellar Blade à destination du PC

Très attendue, l’exclusivité PS5 Stellar Blade a enfin fait son entrée le 26 avril dernier. Et l’Action-RPG, bien qu’il se soit illustré au travers de diverses polémiques, a remporté l’estime de la presse et des joueurs. Un bon cru dit-on qui prive un certain public, les utilisateurs PC, de ses aventures. Du moins pour le moment. Car, étant donné la propension de Sony pour les portages sur ladite plateforme, il y a fort à parier que cette absence ne soit que temporaire.

Une possible annonce à ce sujet est donc envisageable, mais ne reste que hypothétique. Qu’à cela ne tienne, les PCistes pourront probablement trouver une sorte de consolation avec Akaoide. Un jeu indépendant qui, à l’instar de Stellar Blade, tire son inspiration de NieR Automata, laquelle inspiration se remarquerait notamment dans l’exploitation d’une multitude de genres ou dans sa volonté de briser le quatrième mur.

Encore sans date de sortie, Akoide invitera ainsi son participant à errer dans un monde futuriste peu chaleureux nommé Somnium dans lequel la mort est omniprésente. Un monde, aux accents cyberpunk et très épuré, que nous foulerons aux côtés d’une entité artificielle du nom d’Aiko, laquelle sera amenée à explorer, au cours de sa progression, les affres de son passé.

Le jeu s’annonce plein d’ambitions et de promesses, vantant, par exemple, l’existence de différents moyens de locomotion, d’activités variées ou encore la présence de combats intenses. Mais, ce qui retiendra probablement l’attention se dirige plutôt vers son contenu adulte. Car oui, Akoide est en effet possesseur d’un contenu sexuel où, si l’on a bien saisi ce qu’il en est, la protagoniste pourra se livrer à des actes de la sorte. Un élément certes optionnel, mais dont on ne peut que se questionner quant à l’utilité de la chose, et sur l’intention.

Quoi qu’il en soit, outre ce petit point graveleux qui fera sans doute parler (pour peu que l’on s’y intéresse), cette nouvelle proposition attire le regard, et ce, pour au moins une seule raison : son statut un peu particulier, le jeu n’étant apparemment pas le fait d’une équipe mais d’une seule main, celle du développeur madrilène connu sous le nom d’Ace, qui, d’après ce qui est dit, passerait quelque 16 heures par jour pour donner corps à son projet. Un travail qui mérite considération, non ?