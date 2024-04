Stellar Blade – Censure en vue ? Shift Up rassure

Si Stellar Blade est assurément le jeu PlayStation le plus attendu de cette fin avril, il est également un titre qui sera fortement scruté par ses détracteurs. Mais, il n’est nullement besoin d’attendre jusque là, pour voir déjà des voix s’élever contre cette production développée par Shift Up. Les différentes apparitions du jeu, lors d’événements mis en place par Sony notamment ( les bien fameux State of Play en l’occurrence ), lui ont valu certaines critiques quant à un sexisme des plus gras.

Évidement, les joueurs conquis par ce parti pris ont probablement éprouvé quelques craintes vis-à-vis d’une sorte rétropédalage et donc de voir Stellar Blade être charcuté par la censure (du moins, dans certaines régions). Une crainte qui ne devrait pas se réaliser, comme vient de rassurer l’équipe via un tweet :

« Stellar Blade propose la même version non censurée dans tous les pays, y compris la version japonaise ».

Ainsi, l’intégrité de Stellar Blade semble être préserver. Une déclaration qui n’étonnera pas trop. Shift Up n’aurait en effet aucune raison de mettre à mal ses principaux arguments de ventes ? Lesquels arguments ne seraient pas les seuls du jeu. Du moins, Yoko Taro ( connus pour les séries NieR et Drakengard ) semble l’assurer : Stellar Blade a bien plus à proposer. Il l’aurait même qualifié, au cours d’une interview accordée à IGN Japan, de « meilleur jeu que son NieR Automata », qui, rappelons-le, jouit d’une bien grande réputation.

Alors, assistera-t-on le 26 avril prochain à la naissance d’une nouvelle étoile ? Nous sommes impatients de le découvrir. En tout cas, sans être aussi dithyrambique que Taro, on y croit, comme en témoigne notre preview réalisée à partir de la démo mise en ligne à la fin mars. Une mise en bouche qui aurait d’ailleurs enflammé le cœur des joueurs, selon les données qui pullulent çà et là.

Car, en plus d’avoir compter quelque 690 000 participants quotidiens ( soit plus que le 380 000 de Final Fantasy Rebirth ), Stellar Blade a également envouté certains joueurs au point de point de leur faire cumuler une cinquantaine d’heures sur cette simple version d’essai. Pour une nouvelle franchise mise au point par un studio jusqu’à présent orienté dans les jeux mobiles, c’est un exploit véritable.