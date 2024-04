Final Fantasy VII Rebirth — la préparation de la suite bien entamée

Alors que Final Fantasy VII Rebirth est sorti il y a à peine deux mois, les équipes de Square Enix semblent déjà bien engagées sur la suite. D’après Tetsuya Nomura, trois ans de développement seront nécessaires pour finir le projet. C’est dans une interview donnée pour le recueil Ultimania, une sorte d’encyclopédie écrite pour chaque titre de Square Enix, que le directeur créatif s’est exprimé.

Dans le cas où le calendrier serait respecté, le jeu sortirait en 2027, pour les 30 ans du jeu original dans l’archipel. Bien que le calendrier puisse sembler serré, Yoshinori Kitase se veut rassurant : Final Fantasy VII Rebirth a bénéficié d’un temps de développement similaire. Loin d’être question de bâcler le travail, Kitase est confiant en ses équipes.

Après le DLC Final Fantasy VII Intergrade sorti en 2021, il avait fallu trois ans aux équipes de Square Enix pour produire Rebirth. Le titre avait pu être produit rapidement grâce à une équipe de développement restée stable depuis le premier opus. Avec une situation similaire pour la suite, Kitase pense pouvoir être optimiste et assurer une sortie dans des délais similaires.

Plus encore qu’une date, Tetsuya Nomura laisse même échapper que le développement est en bon chemin : le scénario est bouclé et, lors de l’interview, il était bientôt temps de faire venir les doubleurs au studio afin d’enregistrer leurs premières lignes. Au passage, il fait un clin d’oeil aux théoriciens, nombreux après la fin des deux premiers opus.

Au cours d’une conversation entre Nomura et Kitase, le réalisateur du jeu aurait mentionné souhaiter inclure « quelque chose d’important et d’original » qui ne serait pas dans le jeu d’origine dans la dernière partie. Il s’agirait de quelque chose qui plaira aux fans selon Tetsuya Nomura.

Il s’agit d’un aspect de cette réécriture qui reste compliqué à naviguer : Final Fantasy VII a toujours eu des fans à la fois loyaux mais colériques. Il est non seulement impossible de satisfaire tout le monde, certains fans ont déjà pu réagir de manière déjà violente et agressive sur les réseaux.

Cependant, force est de constater que le pari est réussi pour Square Enix et que le duo Nomura-Kitase ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Bien qu’annoncer une période de sortie potentielle puisse sembler prématuré, c’est bien un choix dans l’ère du temps. Nous pensons, par exemple, à la trilogie cinématographique Spiderverse, qui avait promis une date irréalisable pour le troisième opus dès la sortie du deuxième.

C’est un fait : nous consommons toujours plus, de plus en plus vite. Même un jeu aussi riche que Final Fantasy VII Rebirth ne résiste pas à cette tendance. L’annonce de Nomura dans l’Ultimania a un double effet : tout en permettant aux joueurs curieux d’entrevoir la manière dont est développé le titre et sa suite, il permet aux plus impatients de déjà préparer leur calendrier.

Il donne également du grain à moudre aux théoriciens, qui vont s’empresser d’écumer chaque carré de la carte, de lire chaque ligne de dialogue au sein des deux jeux et leurs à-côtés afin de pouvoir essayer de deviner quel sera cette nouveauté chère à Yoshinori Kitase.