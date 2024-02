Lost Hellden – Le nouveau J-RPG par des anciens de Final Fantasy

Depuis sa création en 2016, Artisan Studios commence à se faire une jolie réputation auprès des joueurs amateurs de RPG à l’ancienne. Déjà à l’œuvre sur le sympathique Super Neptunia RPG (sorti et traduit chez nous en 2018 sur PS4 et Switch) puis sur Astria Ascending, leur nouveau projet, Lost Hellden, vient d’être dévoilé, et les premières images sont alléchantes.

Développé une nouvelle fois en collaboration avec de grands noms du jeu vidéo japonais, Lost Hellden se présente comme un J-RPG d’action même si sur ce dernier point, à l’exception des quelques secondes d’affrontement transparaissant du trailer du jeu, nous n’avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent.

La où cependant les développeurs n’ont pas été avares en informations, c’est en ce qui concerne l’univers de leur bébé. Sur la planète d’Era, chaque enfant né avec une liaison à l’un des Sept Péchés, presque une malédiction, dont ils doivent combattre les effets toute leur vie sous peine de se transformer en monstre, et d’être chassés par les Arkhons, des guerriers d’une sorte de milice religieuse.

Mais un beau jour, un événement unique se produisit. Une femme donna naissance à des jumeaux, l’un lié à un des Péchés et l’autre non. Isolés du monde, le premier finit par s’évader de la cité dans laquelle il devait rester captif durant sa vie et c’est son frère, accompagné de deux autres Arkhons, que l’on confie la tâche de la ramener. Et ainsi débute les épopées de Leth et Cyphel, quêtes qui devraient les amener à découvrir sous un autre angle aussi bien leur environnement qu’eux mêmes.

Il faut bien l’avouer, l’univers dépeint par Lost Hellden est assez atypique et pourrait offrir divers enjeux dramatiques particulièrement intéressants. Et bien que le thème des Sept Péchés Capitaux soit connu de tous, force est de constater que dans le jeu vidéo, il a été assez peu exploité, et rarement avec beaucoup de succès. Cette fois, on sent qu’il y a un véritable potentiel et on espère que l’histoire et l’écriture, notamment des personnages, l’exploiteront avec finesse.

S’il y a toutefois un point sur lequel on est déjà confiant, c’est sur la direction artistique du projet. Les premières images dévoilées sont superbes et l’aspect aquarelle des environnements sont du plus bel effet. Les illustrations, notamment réalisées par Oga Takeshi (Gravity Rush, Siren), ajoutent une identité visuelle indéniable et une personnalité au monde qu’on se voit déjà explorer dans ses moindres recoins.

Exploration que l’on pourra effectuer accompagné de musiques composées par Sakimoto Hitoshi (Final Fantasy XII, Tactics Ogre). Quand on vous disait qu’il y a des grands noms. Et si l’on devait en rajouter un autre, même si son aura est bien moindre, il est à noter que Nicolas « Puyo » Verlet, ex rédacteur en chef de Gamekult et grand amateur de J-RPG, participe aussi au développement du titre, pour sa partie équilibrage et conception de niveaux.

Cette présentation de Lost Hellden laisse donc entrevoir un très gros potentiel, et si nous sommes plutôt enthousiastes après cette découverte, il conviendra de rester prudent, Astria Ascending ayant eu la même trajectoire, avec là aussi quelques personnalités bien connues du J-RPG pour un résultat fort mitigé au final.

Petite surprise supplémentaire, s’il en fallait une, Lost Hellden bénéficiera d’une démo au cours de cette année, sans plus de précision pour le moment, qui nous permettra, on le suppose, d’en voir un peu plus sur le jeu et notamment sur son système de combat encore bien mystérieux. De quoi en extraire quelques éventuelles certitudes avant de peut-être franchir le pas à sa sortie définitive pour le moment calée en 2025 sur PlayStation, Xbox Series, Switch et PC.