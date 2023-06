Live A Live – Et si l’aventure continuait ?

Remis au goût du jour, d’abord sur Switch, puis sur d’autres supports, Live A Live a eu droit à une chance de se montrer à un plus large public. Car, rappelons que jusqu’à l’été 2022, ou même bien avant, lors de son annonce au cours d’un Nintendo Direct, le jeu de Square Enix était relativement une nouveauté en Occident. Ce qui était exactement l’opposé dans son pays d’origine où, depuis 1994, il touche au statut d’œuvre culte.

Et il faut croire que cette nouvelle jeunesse offerte par son éditeur et développeur a assez bien marché. Si l’on se fie aux premiers chiffres parus en septembre 2022, on peut être certain que son lancement s’est bien passé, avec pour mémoire quelque 500 000 copies écoulées en 2 mois. Un résultat assez honnête pour un titre (de niche ?) sorti sur un seul support. Peut-on espérer qu’il en fasse de même sur ses nouvelles plateformes ? En tout cas, on le souhaite tout particulièrement, puisque, apparemment, son avenir dépend de son succès.

Si Live A Live a retenu votre attention avec sa proposition, alors les mots que Takashi Tokita (le producteur du titre) a transmis par le biais d’une FAQ ne pourront que vous intéresser. Et pour cause, ils laissent entendre la possibilité qu’une suite vienne un jour s’offrir aux joueurs. À vrai dire, cette probabilité semble on ne peut plus élevée. Maintenant, tout dépendra de la visibilité que l’on accorde au présent titre. Car oui, la condition pour que l’équipe du jeu puisse soumettre cette volonté à Square Enix, c’est que sa nouvelle sortie (d’avril 2023 sur Steam et PlayStation) recueille le million de nouveaux utilisateur. Va-t-il réussir ?



« Si les éditions Steam et PlayStation du jeu se vendent à un million d’exemplaires, alors je serai très confiant pour proposer un Live A Live 2 à l’entreprise. J’ai donc besoin de votre aide à tous ! »

L’idée d’une séquelle à Live A Live n’a rien de vraiment nouveau. Tokita a récemment révélé à Famitsu y avoir pensé au cours de la période DS. Toutefois, les conditions n’étaient pas vraiment favorables à ce que le projet se fasse : il manquait cette ferveur des fans sur laquelle on pouvait s’appuyer. Chose qui ne sera plus aussi problématique si le présent remake en HD-2D acquiert le succès escompté.

« À l’époque de la Nintendo DS, nous avions essayé de planifier une suite, mais il était difficile de transmettre la passion des fans de Live A Live à l’entreprise, et nous nous sommes donc retrouvés dans une impasse. Cette fois-ci, nous avons finalement réussi à le faire (le remake HD-2D). Je pense que l’une des raisons de notre succès est sans aucun doute la présentation HD-2D. Garder l’impression de l’époque de la Super Nintendo tout en la modernisant était un facteur important. »

Est-ce donc à dire qu’il existe déjà un plan bien précis sur lequel s’appuyer ? On n’en sait rien. En tout cas, on aimerait voir ce que pourrait être cet éventuel avenir. Car, bien que l’expérience de jeu qu’il offrait était quelque peu inégale – sur le plan du gameplay -, Live A Live brillait par son écriture, qui, arrivait à faire passer son utilisateur par diverses émotions, allant des larmes aux rires. Rien que pour ça, on ne demande qu’à en voir davantage. Et si cela se réalise, il y a de fortes chances que l’on garde, du côté de Square Enix, l’orientation HD-2D, qui, comme rapporté ci-dessus, semble être l’un des éléments clés dans le plébiscite du jeu.