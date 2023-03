Square Enix – Yosuke Matsuda sur le point de tirer sa révérence

Yosuke Matsuda, à la tête de Square Enix depuis 2013, ne devrait pas tarder à laisser sa place pour Takashi Kiryu, arrivé en 2020 dans le studio, actuellement au rôle de directeur général de la filiale chinoise. Une décision majeure, qui survient alors que l’entreprise sort d’un trimestre fragile. La décision devrait devenir effective en Juin de cette année.

Si Matsuda a pu connaître certaines des périodes les plus fastes du studio, reste qu’il est actuellement surtout à l’esprit des joueurs pour diverses décisions désastreuses. Bien évidemment, nous avons avant tout à l’esprit ses prises de paroles de début d’année, où, à deux reprises, il avait laissé la part belle de ses discours à un éloge des NFTs. Pour sa lettre du début d’année 2023, il mentionnait notamment que la chaîne de blocs restait « une évolution réellement bénéfique pour la croissance à venir de l’industrie ».

Cependant, ces prises de paroles ne sont pas les seuls choix de l’entreprise qui ont pu laisser le public dubitatif sous la présidence de Yosuke Matsuda : le plus marquant, à travers l’abandon de ses divers studios occidentaux à Embracer, Square Enix aura perdu certaines de ses licences phares telles que Tomb Raider.

Officiellement, le conseil d’administration mentionne une volonté de restructurer la direction afin de s’adapter au mieux aux innovations technologiques les plus récentes.

« Face à l’évolution rapide du contexte de l’environnement commercial de l’industrie du divertissement, le changement proposé vise à remodeler l’équipe de direction dans le but d’adopter des innovations technologiques en constante évolution et de maximiser la créativité des équipes de l’entreprise afin de proposer d’encore meilleurs divertissement à ses clients à travers le monde. » Note du conseil d’administration du 03/03/2023

Pour le remplacer, le conseil d’administration compte élire Takashi Kiryu, actuellement à la tête de la filiale chinoise, mais qui s’est surtout illustré en tant que directeur général de la société Dentsu, spécialisée dans la communication. Si le départ de Yosuke Matsuda est une nouvelle qui semble être plutôt bien reçue par le public, beaucoup d’incertitudes subsistent au sujet du nouveau visage de l’entreprise.

En effet, l’un des principaux espoirs des joueurs avec cette annonce, c’était bien que les ambitions de Square Enix autour des NFT et de la chaîne de blocs ne deviennent que de lointains souvenirs. Or, il faut déjà garder à l’esprit que la poussée de ces projets n’était pas le seul fait de Yosuke Matsuda : diverses figures majeures du studio se sont déjà exprimées sur le sujet.

« Ce sera intéressant de voir comment seront employées les nouvelles technologies comme les NFTs ou le méta versé dans l’univers du jeu vidéo. » — Yoshinori Kitase, 30/12/2021

Il semble alors que l’intérêt pour ces technologies soit plus profond qu’un simple projet poussé par l’administration, et, il est logique qu’une partie du public s’inquiète de l’avenir de ces pratiques : resteront-elles isolées des jeux, ou retrouvera-t-on des NFTs dans Final Fantasy 7 Rebirth, malgré toute l’ironie que cela impliquerait ?

Pour ce qui est de Takashi Kiryu, en observant son passé chez Dentsu, il est normal de conserver des doutes : l’entreprise s’était retrouvé mêlée à diverses controverses liées au traitement de ses employés d’une part, entre heures supplémentaires non payées et décès par épuisement au travail, de l’autre, plus récemment, par une poussée des NFTs et de la chaîne de blocs qui a commencé autour de 2020 et 2021.

Alors, difficile de savoir si Takashi Kiryu a choisi de se retirer à cause d’opinions contraires à ce sujet, ou s’il a justement été l’impulsion du projet. Reste qu’au vu des déclarations du conseil d’administration de Square Enix, reste qu’il est difficile d’affirmer si sa nomination sera pour le mieux, ou pour le pire.