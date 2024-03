Preview Stellar Blade – Du fond derrière les formes ?

La prochaine grosse exclusivité PlayStation à paraitre fin avril, Stellar Blade du studio coréen Shift Up, s’est vue offrir une démo disponible sur le PlayStation Store et nous avons donc pu nous y essayer afin de voir par nous même de quoi il retourne. Car si l’on met de côté l’hypersexualisation de la gent féminine vue dans les différents trailers, il faut bien avouer que les différents aperçus de gameplay laissaient présager une proposition solide et réjouissante.

Proposant de parcourir le prologue, plus une partie du premier chapitre de l’aventure, cette démo donne le ton et annonce un titre bien plus profond qu’il n’y parait au premier abord, même s’il nous faut tout de même rester prudents.

Déjà, il nous faut replacer les choses dans leur contexte, Stellar Blade est le premier « gros jeu » du studio sud-Coréen Shift Up, qui n’avait jusqu’alors sorti que des titres mobiles déjà réputés pour une représentation assez sexiste de la femme (pour rester poli). Nous n’en débattrons pas ici, mais il est nous apparait clair pour nous que proposer aux joueurs d’incarner une héroïne aux formes exagérément généreuses fait partie intégrante de la stratégie marketing du studio. Mais nous jugerons du bien-fondé d’une telle chose lors du test en bonne et due forme.

Parce que si nous ne pouvions ne pas penser à cela lorsque nous nous sommes lancés dans cette démo, on doit bien avouer que l’on s’attendait à bien pire de ce côté-là. Car si la séquence nous faisant découvrir l’héroïne fait un brin too much, surtout au vu du contexte dans lequel on est plongé, le reste ne nous a pas plus choqués que cela finalement et on a même plutôt globalement surpris dans le bon sens du terme.

L’histoire qui tourne en boucle

Voilà probablement la chose qui nous emballe le moins. Le scénario de Stellar Blade s’inspire d’une SF assez classique et l’on espère qu’il sera un brin développé, parce que une histoire tournant autour d’une planète Terre de laquelle les humains ont fui pour se réfugier dans l’espace des suites d’une invasion de créatures belliqueuses, c’est du vu et revu et en l’état cela s’annonce très classique. Difficile aussi de ne pas y voir un lien avec un certain Nier Automata, surtout lorsque l’on retrouve Keiichi Okabe (saga Nier entre autres) sur une partie des partitions proposées.

Néanmoins, on doute fortement d’y retrouver l’écriture génialissime de Yoko Taro, sans pour autant que cela paraisse non plus insipide. Pour le petit résumé, on incarne Eve, une combattante envoyée sur Terre lors d’une offensive massive des forces terriennes depuis l’espace. Offensive ratée qui plus est, puisque la quasi-totalité des vaisseaux et soldates se sont fait littéralement décimer par les Naytibas, les fameuses vilaines bestioles qui ont décimé la planète.

Secourue par un humain du nom d’Adam, Eve se rend dans la ville désolée d’Eden VII pour poursuivre son combat. Alors si la narration et l’écriture nous ont paru tout à fait correctes, on a aussi très vite compris que la subtilité n’était pas de mise. Adam. Eve… Tout ceci s’annonce assez bancal et on espère nous tromper, tant l’univers est quant à lui particulièrement attrayant visuellement.

D’inspiration grisante

Côté gameplay, Stellar Blade est une sorte de jeu d’action à la troisième personne s’annonçant assez linéaire et aux multiples inspirations. Ce n’est ni un Souls-like, ni un beat’em up dans la plus pure tradition du genre, mais un mélange de tout cela. On y retrouve des affrontements se basant sur la parade et l’esquive, ainsi que des ennemis un brin punitifs dès lors que l’on commet une erreur ou que l’on ne parvient pas bien à lire leurs différents paternes. Différentes manœuvres peuvent nous permettre de prendre l’ascendant, comme la garde parfaite, qui permet au bout d’un certain nombre de réussites de briser la garde de notre opposant et de lui asséner un coup dévastateur.

Manette en main c’est plutôt grisant, même si l’on voyait ça un poil plus fluide, mais aussi assez exigeant tant les fenêtres de parades et d’esquives se montrent parfois assez délicates à appréhender. Ceci nous a rappelé un certain Sekiro, même si on en est loin. Cependant, on doit tirer notre chapeau concernant les combats de boss, au nombre de trois (en comptant celui que l’on débloque une fois la démo bouclée une première fois), ils nous ont offert des affrontements intéressants et suffisamment exigeants pour sortir du lot.

Concernant le reste. On retrouve quelques coups spéciaux que l’on débloque via différents arbres de compétences, sans parler des habituels objets de soin et autre offensifs. À la manière d’un Souls d’ailleurs, nos potions de santé de base se rechargent lorsque l’on atteint des points de ravitaillement et que l’on s’y repose, ceci faisant aussi réapparaitre tous les ennemis tombés au combat de la zone. Le jeu jouit d’un système monétaire et d’upgrade de notre équipement qui s’annonce simple, mais réussi, et l’on peut même utiliser une arme à feu.

En résumé, cela ne promet que du bon pour la suite au niveau d’un point de vue du gameplay, c’est même en l’état plutôt grisant et l’écosystème de jeu semble bien pensé, alors que oui l’on peut faire revêtir à Eve différentes tenues qui ne semblent par contre malheureusement pas avoir une incidence sur ses statistiques. Quant à l’exploration, si Eden VII était franchement réussie artistiquement (et techniquement), le jeu étant franchement beau, nous ne pouvons nous prononcer pour l’heure, et même s’il y a bien quelques objets cachés à droite à gauche, le jeu semble assez linéaire.

Voilà donc qui est tout de même encourageant globalement et Stellar Blade semble avoir bien plus à offrir que sa forme ne le laisse suggérer. Verdict final fin avril.