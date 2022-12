NieR: Automata – L’adaptation en anime arrive !

Sorti il y a déjà cinq ans, NieR: Automata est définitivement l’un des jeux les plus importants de la génération PlayStation 4/Xbox One, et reste encore aujourd’hui l’un des titres les plus profonds que le média a à offrir. Signé Yoko Taro, sur une base d’action-RPG en apparence classique – voire cliché, si on regarde le look de ses héroïnes –, le jeu déroule un discours philosophique sur la foi, sur « l’étant » au sens de Martin Heidegger et Emmanuel Levinas, mais aussi sur son propre média, interrogeant les concepts de genre (RPG, shoot’em up, beat’em all…), de personnage principal, ou encore de ce que veut dire « finir un jeu ».

Une œuvre plus grande que le jeu vidéo, qui a déjà donné lieu à plusieurs adaptations littéraires, mais aussi à une récente série de mangas, Opération Pearl Harbor. Ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’un studio ne s’empare de la licence pour en tirer un anime.

Et c’est Aniplex qui s’y colle, avec une série animée NieR: Automata intitulée Ver 1.1a (on compte sur les fans hardcore pour décoder ce titre !). Peu d’informations ont encore filtré, mais il semble que la série reprendra les événements narrés dans le jeu, soit la mission des androïdes 2B et 9S sur une Terre dont les humains se sont enfuis, réfugiés sur la Lune suite à l’apparition de formes de vie mécaniques hostiles… Au casting, on retrouvera Yui Ishikawa, la voix originale de 2B dans le jeu, qu’on a aussi entendu doubler Mikasa dans l’Attaque des Titans, ou Violet Evergarden dans le film du même nom. Natstuki Hanae, doubleur original de 9S, reprend lui aussi son rôle. Le casting nous apprend enfin qu’Adam et Eve, deux personnages particulièrement intéressants, apparaîtront également dans l’anime.

Si les informations officielles ne mentionnent qu’un vague « janvier 2023 » comme date de sortie, certaines sources précisent la date du 8 janvier… Une petite dizaine de jours à attendre, donc, avant de découvrir NieR: Automata Ver 1.1a sur Crunchyroll, qui diffusera la série dans le monde entier. Et bonne nouvelle, celle-ci sera aussi diffusée en français !