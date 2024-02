NieR fait mauvais ménage avec le jeu mobile

Ce sont deux mauvaises nouvelles qui tombent coup sur coup pour les amateurs de la franchise NieR jouant sur leur téléphone. Alors que nous apprenions fin janvier la fermeture imminente des serveurs du gatcha NieR Re[in]carnation, Tencent a de son côté révélé avoir abandonné le développement d’un jeu de la saga sur mobile, après deux années de développement.

En soi, la fin de NieR Re[in]carnation n’est pas une si grande surprise, puisqu’elle s’inscrit dans une plus vaste campagne de fermeture de jeux mobiles chez Square Enix. La force de sa licence et son succès initial ne lui auront pas permis d’échapper à cette politique, sa fréquentation et donc sa rentabilité ayant inévitablement diminué depuis sa sortie en février 2021. La date du 30 avril signera donc son coup de grâce, après des événements généreux en récompenses sur les prochains mois qui permettront de lui faire ses adieux en beauté.

Les confidences de Tencent quant à son projet NieR tué dans l’œuf, en revanche, sont plus étonnantes. En effet, le géant chinois explique son choix d’y couper court par une frilosité vis-à-vis de l’adaptation de licences tierces, les coûts d’exploitation des droits pouvant grignoter 15 à 20% des revenus. Cela, bien sûr, sans compter la commission qu’Apple ou Google empoche pour les transactions passant par leur système de paiement (une situation de monopole notamment décriée par Epic Games, qui s’était vu bannir d’iOS pour avoir tenté de la contourner).

Ce qu’il y a d’étrange dans cette décision, c’est que les raisons invoquées pour l’annulation de ce jeu mobile NieR ne sont pas nouvelles, et auraient sans doute pu être anticipées avant d’autant investir dans son développement. Peut-être faut-il alors regarder du côté du contexte général, dans lequel Tencent, bien que toujours leader sur le marché mobile, a récemment vu son action fragilisée par la proposition de loi visant à l’encadrement des jeux-services en Chine. Plus globalement, c’est toute l’industrie du jeu vidéo qui sent le vent tourner depuis quelques mois, alors que licenciements et fermetures se multiplient.

On sentait bien que l’aversion au risque était dans l’air depuis quelques temps, comme chez Ubisoft qui, après être allé d’annulation en annulation, a finalement affirmé l’an dernier vouloir se recentrer sur sa franchise Assassin’s Creed. Néanmoins, si même un géant tel que Tencent rétropédale sur l’adaptation d’une licence populaire, il faut croire que plus aucun projet n’est à l’abri. C’est cependant également l’occasion de se rappeler que le jeu vidéo étant une industrie créative et donc de prototypes, il n’y a pas de recette magique qui puisse assurer un succès, et les éditeurs en sont bien conscients.