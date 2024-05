Total War: Pharaoh – Assyrie, Babylone, Troy…le point sur les annonces

Alors que Total War: Warhammer III a de nouveau le vent en poupe grâce au DLC Thrones of Decay, de bien meilleure qualité que Shadows of Change mais permettant également d’acheter des factions séparément (une première dans l’histoire de la franchise), on en oublierait presque Total War: Pharaoh et ses infortunes. Il se pourrait néanmoins que le titre fasse également en retour en force avec la mise à jour titanesque concoctée par Creative Assembly Sofia.

Suite à ses déboires de 2023, Total War: Pharaoh était à mi-chemin entre un jeu mourant et un jeu mort. Il faut dire que le pic de 5000 joueurs obtenu à sa sortie le plaçait déjà en-deçà des performances de Thrones of Brittania qui naguère avait rassemblé 30 000 joueurs pour unifier la Grande-Bretagne sous les bannières celtes, vikings ou anglaises. Pharaoh donnait alors l’impression d’une momie se faisant avaler par des sables mouvants et pour laquelle aucun secours n’était possible, voire même souhaitable. Pourtant, il faut bien reconnaître à CA Sofia une certaine détermination à corriger les choses jusqu’à ce qu’elles atteignent un niveau de qualité consensuel. On l’a vu avec Troy et le DLC mythologique Mythos ; on le voit également avec Total War: Pharaoh.

La baisse de prix du jeu avec remboursement de la différence ainsi que la mise à jour gratuite High Tide ajoutant la culture des Peuples de la Mer, deux factions et des dizaines d’unités, illustraient déjà des efforts visant à formuler un mea culpa tout autant qu’à revaloriser le titre auprès des fans de la franchise. Des efforts toutefois insuffisants tant les critiques portaient sur les fondations mêmes du titre.

Mais nulle débâcle n’entrave ou ne repousse CA Sofia dans ses offensives visant à remettre le Pharaon sur son trône. Le studio bulgare repasse à l’attaque avec une mise à jour titanesque aux accents homériques : Total War: Pharaoh va prochainement recevoir une mise à jour gratuite qui va apporter de nouvelles mécaniques de jeu mais aussi étendre la carte à l’est, en ajoutant la Mésopotamie et deux nouvelles cultures ; ainsi qu’au nord-ouest, où Mycènes et Troy laissent de côté l’intrigue futile narrée par Homère pour rejoindre la grande arène orientale.

« En ce qui concerne le contenu auquel vous pouvez vous attendre, préparez-vous à partir à la conquête d’une carte dont la taille a été considérablement augmentée, à laquelle nous avons ajouté les régions renommées et très demandées de la Mésopotamie et de la mer Égée, ainsi que les cultures jouables de Babylone, de l’Assyrie, de Mycènes et de Troie. Dans le cadre du mode campagne, vous aurez accès à de nouveaux mécanismes parmi lesquels le système de dynastie, qui ajoute la mortalité et succession pour les chefs de faction, qui essaient de laisser derrière eux un héritage destiné à traverser les âges. Enfin, vous pouvez vous attendre à plus de 80 nouvelles unités pour les factions mésopotamiennes, ainsi qu’à l’ajout de plus de 70 unités retravaillées issues de Total War Saga : Troy. »

Ainsi, pas moins de quatre cultures jouables vont rejoindre le conflit. Si l’on se base sur les standards précédents, chaque nouvelle culture devrait venir avec deux factions jouables. On imagine donc revoir Pâris et Hector pour Troie, ainsi qu’Agamemnon et Ménélas (roi de Sparte qui était alors de culture mycénienne) pour Mycènes.

Le système dynastique est sans doute l’ajout le plus intéressant, néanmoins cela implique un travail conséquent sur les modèles génériques qui peuplent actuellement le jeu et une grande variétés de modèles artistiques et 3D pour les personnages pouvant devenir les nouveaux chefs de faction. Il était grand temps que CA revienne aux arbres dynastiques et au management de famille après l’excellent Three Kingdoms, mais il est impératif que cela soit bien fait.

« Par ailleurs, nous avons clairement indiqué que nous souhaitions améliorer le niveau de transparence de tous nos produits afin que vous puissiez mieux comprendre ce sur quoi nous travaillons, ainsi que comment et pourquoi nous prenons certaines décisions en matière de conception. Nous aimerions que vous nous accompagniez dans cette aventure de l’Âge du Bronze pour nous aider à trouver la bonne voie vers une plus grande collaboration entre les développeurs et la communauté. »

En décembre, après les fiascos Pharaoh et Shadows of Change, Creative Assembly UK (maison-mère de CA Sofia) avait publié un billet d’excuses et promis de rectifier le tir en 2024. Nous craignions alors qu’il ne s’agisse que de mots creux, d’une pirouette de communication pour rassurer les joueurs et que CA ne conserve une attitude avare, fainéante et dénigrante, celle-là même qui semblait être devenue leur ADN depuis l’abandon de Three Kingdoms et une stagnation générale de la franchise. Force est de constater que ça ne semble plus être le cas et que les désastres de 2023 ont permis à CA de réaliser qu’il y avait quelque chose de pourri au royaume d’Horsham.