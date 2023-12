Le grand mea culpa de Creative Assembly

Peut-être que ce jeudi 14 décembre devrait être marqué d’une pierre blanche pour les fans de Total War. Peut-être est-ce le début d’une nouvelle ère, ou du moins la fin de celle qui nous accompagne depuis quelques années et ne sait que nous présenter des déceptions et des gâchis. Aujourd’hui, le soleil se lève au-dessus du Royaume-Uni et chasse les nuages gris qui s’étaient tous rassemblés au-dessus de la ville d’Horsham, citadelle historique de Creative Assembly.

On ne reviendra pas en détail sur les problèmes rencontrés par la franchise Total War ces dernières années, et surtout ces derniers mois, tant l’on en a déjà parlé en long et en large ici même. Néanmoins, il semblerait bien que SEGA et CA aient enfin tirés les bonnes leçons des naufrages successifs, et sont bien conscients que la franchise tout autant que la communauté des fans sont désormais abîmées, et qu’il faut agir. Car, en ce jour, le management du studio britannique a publié un billet d’excuses, dans lequel se trouvent des annonces importantes et une promesse de remettre la franchise sur le bon chemin.

Un Mea Culpa de bon aloi

Présenté par Roger Collum, le Vice-Président de Creative Assembly, le billet s’intitule « Un message de la part de l’équipe de management de Total War » et a été relayé sur tous les réseaux sociaux du studio. En voici les principaux enseignements :

« Cher fans de Total War. Ces derniers mois ont été difficiles et nous reconnaissons que nous avons commis des erreurs concernant la relation que nous entretenons avec vous. Nous voyons la confusion, la frustration et l’érosion de la confiance de la part de la communauté à notre égard et honnêtement cela nous attriste. Nous faisons des jeux pour apporter de la joie, et inspirer un amour de l’Histoire, de la Fantasy et des jeux de stratégie. Total War représente tout pour nous, nous l’aimons autant que vous, mais c’est évident que nous avons échoué à le démontrer. Nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas tout réparer en une nuit, mais nous allons aller vers une relation plus transparente et régulière avec vous. Total War est un énorme navire difficile à manœuvrer, bâti sur des décennies de savoir, de passions et de technologies. Le rythme lent et constant que nous avons eu ces dernières années nous a été bénéfique jusqu’à récemment, mais désormais nous voyons le besoin de réagir plus rapidement aux défis auxquels nous faisons face. »

Le futur de Warhammer III

Total War: Warhammer III va-t-il connaître le même sort que Three Kingdoms ? Eh bien non, Creative Assembly s’engage non seulement à offrir plus de contenu à posteriori au controversé DLC Shadows of Change (désavouant donc Rob Bartholomew, par ailleurs signataire de ce billet, et qui justifiait une hausse de 150% de prix des DLC comme « nouvelle réalité pour le support du jeu »).

De plus, le studio compte peaufiner le prochain DLC attendu, Thrones of Decay, et le reporter jusqu’en avril 2024. Ce qui est toujours mieux que d’avoir la même controverse que pour Shadows of Change, surtout si le prix reste le même pour les DLC ultérieurs, ce qui semble être malheureusement le cas. Par ailleurs, le studio compte essayer de garder un rythme de mises à jour plus fréquentes, sur le modèle des récentes hotfixes.

« Nous avons vu vos retours sur Shadows of Change et nous avons compris que nous avons échoué à être à la hauteur de vos attentes envers ce que devrait apporter un DLC. Pour essayer d’arranger cela, nous allons augmenter le contenu de ce DLC pour tous ceux qui l’ont acheté et nous engager à offrir des DLC de meilleure valeur à partir de maintenant. Nous avons donc comme objectif de lancer une mise à jour gratuite en février 2024, après quoi le nouveau contenu ajouté fera parti du DLC par défaut pour quiconque voudra l’acheter. Faire les choses correctement est important pour nous, c’est pourquoi Thrones of Decay va avoir sa fenêtre de sortie déplacée de l’hiver 2023 à avril 2024. Nous avons plus de travail à faire sur Thrones of Decay pour être sûrs de ne pas répéter nos erreurs, et vous offrir la quantité de contenu que vous attendez -très justement- à un tel prix. Après Thrones of Decay, nous allons vous vous révéler la prochaine série de contenus qui arrivera sur Warhammer III. Notre travail sur cette série que nous aimons n’est pas encore terminé. »

Le futur de Pharaoh

Pharaoh le mal-aimé, Pharaoh le momifié, Pharaoh le méprisé, mais Pharaoh libéré ? L’on pouvait s’attendre à ce que Creative Assembly laisse tomber le jeu, purement et simplement, exactement comme le studio l’a fait lors du flop Thrones of Britannia. D’autant que tout porte à croire que Thrones of Brittania a eu plus de ventes et de joueurs que Pharaoh. Néanmoins, CA Sofia a vendu une roadmap de DLC en plus du jeu, incluse dans des éditions assez onéreuses. On pourrait croire que Creative Assembly se sente obligé d’honorer cet engagement à faire des DLC et compte les produire de la manière la plus cheap possible, mais ici aussi le studio fait amende honorable et descend le prix du jeu à celui auquel il aurait dû être dès sa sortie, et, de plus, va rembourser une partie de l’achat aux joueurs.

« Nous voulons vous informer d’une décision que nous avons prise en interne à propos du jeu, et ce que vous pouvez attendre des DLC sur lesquels nous avons travaillé. Dans les jours à venir, les possesseurs de Total War: Pharaoh vont faire l’objet d’un remboursement partiel de la part de Steam sur leur Steam Wallet. La raison derrière cela est que nous allons réduire le prix de vente du jeu de 60 à 40 euros. Nous avons également retiré les éditions premium du jeu, il n’en reste désormais qu’une seule. »

Quid de la roadmap des DLC ? Elle semble désormais réévaluée, ce qui n’est pas pour le pire étant donné que les « factions packs » sur le modèle de ceux de Troy n’apportaient pas grand chose de substantiel au jeu. En revanche, les déclarations sur l’accroissement de la carte et l’introduction de nouvelles cultures, sont intéressantes. Va-t-on voir l’Assyrie et Babylone ajoutées sur la carte ? Ce serait extrêmement bénéfique au jeu, étant donné sa carte trop verticale avec le petit couloir levantin, et surtout la faible diversité civilisationnelle pour un jeu qui se passe dans une aire géographique qui fut le berceau de nombreuses civilisations. À moins qu’il ne s’agisse de la fusion de la carte de Troy avec celle de Pharaoh, sur le modèle de ce que fait Creative Assembly avec Warhammer ?

« Notre prochaine mise à jour, et ce qui devait être à l’origine le premier DLC, sortira gratuitement début 2024. Nous avons également débuté le processus de reconsidération de ce que va être le contenu futur pour le jeu. Nous avons toujours de grands projets, mais nous voulons être honnêtes avec vous en vous informant que nous avons besoin de consacrer plus de temps à ces projets avant de les pousser sur la scène. L’un de ces projets que nous avons toujours eu en tête lors du développement de Pharaoh, est d’accroître la taille de la carte et d’y ajouter plus factions et de cultures. Nous aurons plus à en dire et en montrer à ce sujet après la mise à jour à venir pour le jeu. »

Le mot de la fin, sur le commencement à venir

En plus des excuses et des promesses entourant Warhammer III et Pharaoh, Creative Assembly s’engage à améliorer la communication entre le studio et la communauté des fans. C’est là une vieille arlésienne et on se souvent que les Britanniques avaient tenté, il y a quelques années, un format de blog « what are the teams working on » avant de la laisser tomber. On espère donc que ces promesses marquent une véritable refondation pour le studio et qu’il ne s’agit pas seulement de PR et de damage control.

Cependant, gardons à l’esprit que tout ceci intervient après la reprise en main de CA par SEGA dont nous avons parlé récemment, et le remboursement partiel de Pharaoh, associé à davantage de contenu rétroactif pour le dernier DLC de Warhammer III, donnent le sentiment que le studio compte bien revenir de ses errements de ces dernières années et regagner la confiance des joueurs pour les jeux à venir.

On aurait d’ailleurs aimé un petit mot, un petit tease, une petite référence sur un Empire 2, Médiéval 3, Shogun 3 à venir pour nous rassurer complètement, mais honnêtement, on peut se contenter de ce message qu’on espère sincère et des gestes fait envers la communauté des fans. Et laissons à Roger le mot de la fin :