Total War – Rumeurs de chaos chez Creative Assembly

Que se passe-t-il chez Creative Assembly ? Supposer que le studio serait dans une situation délicate en ce moment relèverait de l’euphémisme bienveillant, tant une fumée de plus en plus ombrageuse se répand. Entre rumeurs, déclarations maladroites, projets annulés, et l’épée de Damoclès qu’est SEGA qui pendouille au-dessus d’Horsham et Sofia, faut-il craindre pour la survie du studio ?

Il faut dire que les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le studio britannique : Total War: Warhammer III a reçu un accueil plus que mitigé alors qu’il devait achever en beauté l’adaptation en trilogie de l’univers de Games Workshop, et ses DLC ont vu leurs prix bondir de 150% ; le jeu multijoueur Hyenas a été purement et simplement annulé peu avant sa sortie par SEGA, visiblement peu serein quant à la réception du titre ; enfin, Total War: Pharaoh est un flop monumental en dépit de ses qualités.

Il remporte ainsi la couronne du Total War au lancement le plus catastrophique de l’histoire de la franchise avec très peu de joueurs réguliers et, surtout, une apogée d’environ cinq milliers de joueurs quand Thrones of Brittania était parvenu à intéresser 30 000 joueurs avant de sombrer dans limbes de l’Histoire, témoignage de ventes anecdotiques et du vent qui tourne. Enfin arrivé, déjà momifié, ainsi se résume la courte durée de vie de Pharaoh.

Des rumeurs ont alors commencé à circuler il y a quelques jours : SEGA serait particulièrement mécontent et aurait licencié Rob Bartholomew, le manager général de la marque Total War chez Creative Assembly, ainsi que pas moins de 40% de l’effectif du studio. Ces rumeurs sont-elles fiables ? On les doit essentiellement au YouTubeur Volound qui assure avoir été contacté par des développeurs du studio qui lui auraient fait des révélations en ce sens et sous couvert d’anonymat.

Néanmoins, Volound est une personnalité particulièrement sulfureuse de l’écosystème des YouTubeurs dédiés aux jeux Total War, et sa crédibilité est largement desservie par sa haine obsessive du studio et une personnalité toxique qui lui ont valu d’être banni du programme de partenariat de CA mais aussi du subreddit r/totalwar. La seconde source, quant à elle, est plus orthodoxe puisqu’il s’agit de Bellular, un habitué des jeux World of Warcraft, et qui abonde dans le sens des déclarations de Volound avec des sources différentes et dont la crédibilité, là aussi, est à minorer du fait qu’il ne fait pas partie de l’écosystème des Youtubeurs Total War et semble agir par opportunisme.

Ces rumeurs seraient assez négligeables et sans grand intérêt si la communication de Creative Assembly ne trahissait pas de graves problèmes internes ces derniers jours. Depuis la « controverse Shadows of Change », Rob Bartholomew est devenu une cible récurrente pour les pans les plus toxiques et belliqueux de la communauté des fans, poussant à une multiplication des trolls et, conséquemment, à un durcissement de la modération sur les divers forums des jeux.

C’est pourquoi, il y a peu, un community manager de CA a publié un post maladroit sur le forum Steam de Total War: Warhammer III rappelant que les appels à la haine et les hors-sujets étaient contraires aux règles, que partager des leaks relèveraient, d’après lui, d’une infraction (« unlawful ») ; que toute critique non constructive n’est pas la bienvenue et que la possibilité de pouvoir échanger sur ces forums est « un privilège et non un droit inhérent à l’achat d’un jeu ». Il n’en fallait pas davantage pour mettre Reddit et le forum Steam en feu. Parmi les réponses des différents community managers visant à juguler l’incendie, une d’entre elle capte cependant l’attention :

« Cela ne sera sans doute pas une surprise mais nous sommes tous un peu désorientés en ce moment… Les projets sont incertains tandis que nous découvrons peu à peu à quoi va ressembler le futur de nos travaux et de nos jeux. Je vous garantis que c’est tout aussi frustrant pour nous que de naviguer dans un paysage incertain et changeant que ça l’est pour vous d’attendre de nos nouvelles, mais nous connaissons également l’impact des annonces mal préparées auprès de notre communauté. »

Pas de quoi rassurer, d’autant que Bellular a posté une nouvelle vidéo dans laquelle il assure que la suite de Three Kingdoms aurait été annulée moins d’un an après que les développeurs aient posté une vidéo dans laquelle le futur titre était annoncé. Si cela devait s’avérer, ce serait un énorme coup dur pour Creative Assembly, incapable de capitaliser sur la formule innovante de Three Kingdoms et ce, alors même que les joueurs viennent de démontrer qu’ils ne voulaient plus de la formule obsolète représentée par Pharaoh, Troy et Rome 2.

Après avoir raté l’introduction des races du Chaos dans Warhammer III, il semblerait bien que les puissances de la Ruine se jouent de ceux qui les ont invoquées sans leur rendre justice. Face à la décomposition possible de la franchise Total War, et même de Creative Assembly, un Duc du changement sourit malicieusement tandis que les rires de Nurgle résonnent avec des échos malsains : la corruption des passions progresse inéluctablement, quelle que soit la réalité derrière ces rumeurs.