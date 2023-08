Total War: Warhammer III – Creative Assembly justifie la hausse de prix des DLC

Quel avenir pour Total War: Warhammer III ? La question peu sembler farfelue tant les franchises Total War et Warhammer possèdent toutes deux des communautés extrêmement loyales et passionnées, et qu’une série de jeux fusionnant les deux genres ne pouvait que mener à une poule aux œufs d’or. Bien des studios rivaux seraient prêts à vendre leur âme à Nurgle pour se trouver dans cette situation. Las, la stratégie de Creative Assembly pour Total War: Warhammer III est bien différente de celle du précédent jeu, pour le pire.

Nous évoquions il y a quelques semaines la hausse substantielle du prix du dernier DLC et nous nous interrogions sur ce qu’il fallait en déduire concernant le contenu futur pour le jeu. On le rappelle, les DLC de type « lords pack » introduisant deux seigneurs et leurs factions étaient vendus une dizaine d’euros sur les deux premiers jeux, et étaient accompagnés d’un seigneur gratuit d’une grande qualité (Imrik, Drycha, Rakarth, par exemple).

Désormais, comme en témoigne Shadows of Change, ces DLC ajoutent trois seigneurs avec leurs factions et sont accompagnés d’un héros légendaire gratuit, ce qui revient substantiellement à un apport en contenu similaire. Sauf que le prix a augmenté de 150% et ces DLC coûtent 24,99€, soit le prix d’un « race pack » comme celui des Nains du Chaos, qui ajoute pourtant bien plus en terme de contenu et de rejouabilité.

Face à une désapprobation générale sur les forums et les réseaux sociaux ,qui a entraîné une chute de Shadows of Change sur Steam dans la rubrique des ventes rapportant le plus de revenus au niveau mondial (les DLC précédents restaient plusieurs semaines dans le top 10, ici Shadows of Change y est resté quelques jours) et un review bombing de Total War: Warhammer III, le studio britannique a finalement décidé de s’exprimer sur cette hausse de prix qui ne passe pas, par le biais de Rob Bartholomew, chief product officer :

« Tout d’abord, j’aimerais vous remercier d’avoir fait entendre vos opinions lors de la semaine écoulée. J’espère que nos fans savent que, même si nous sommes silencieux, nous sommes constamment en train d’écouter tout ce que vous avez à nous dire. Pour aller droit au but, nous coûts sont en hausse. Malheureusement, cela signifie que nos prix doivent augmenter. Nous savons que toute augmentation sera difficilement acceptée, c’est pourquoi nos prix sont restés relativement stables ces dernières années. L’inconvénient, c’est que toute hausse aujourd’hui sera plus évidente. »

Nul ne contestera que l’inflation est une réalité, mais en la prenant en compte il ne devrait s’agir que d’une augmentation de quelques euros. De même, personne n’ignore qu’une guerre ravage l’Europe de l’Est et affecte les chaînes logistiques mondiales, mais de là à ce que les coûts de production d’un produit digital augmentent de 150% ?

« Il n’y a pas de bon moment pour augmenter les prix et nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Cependant, c’est là la nouvelle réalité économique pour soutenir Total War: Warhammer III et s’assurer que nous sommes capables d’offrir ces années de contenu supplémentaire qui sont prévues. Cela étant dit, nous devons nous dépasser pour nous assurer que le contenu offert correspond à cette hausse de prix. »

Chacun sera juge quant à y trouver un contenu correspondant au prix demandé, mais conditionner les futurs patchs, les remises à niveau d’anciennes races, la refonte des sièges et de certaines mécaniques, sans même parler de DLC ultérieurs visant à compléter la carte du jeu, à l’achat de Shadows of Change et à l’acceptation de ce nouveau prix est bien bas.

Total War: Warhammer III était un jeu à peine jouable lors de sa sortie, et les mises à jours successives faites par Creative Assembly n’ont eu de cesse de créer de nouveaux bugs, comme rendre Nakai incapable de recruter des Kroxigors alors qu’il s’agit là d’une faction à acheter en DLC. Le rythme des mises à jours publiées par CA est d’une lenteur extrême en comparaison avec des studios de moindre taille, ce qui est d’autant plus incompréhensible quand des moddeurs réparent certains bugs « cassant le jeu » en littéralement deux minutes.

Ce communiqué destiné à recréer un lien entre le studio et les joueurs semble avoir eu l’effet inverse, et il est notable que l’hostilité envers CA perdure sur Reddit et le discord officiel, pourtant habitués à être plus modérés face aux errements du studio britannique. De fait, Shadows of Change va vraisemblablement rapporter moins que prévu tandis que les fans et Creative Assembly semblent camper sur leurs positions respectives.

Il va donc être intéressant de voir si le contenu prévu dans la roadmap va être amputé faute de ventes suffisantes (ce qui est arrivé à Three Kingdoms) ou si CA persiste et signe et en vient à proposer un « race pack » à 30€ pour le démarquer des petits « lords packs » à 25€.