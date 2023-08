Total War: Warhammer III – Le prochain DLC a fuité ?

S’il ne fallait faire qu’un constat pour illustrer la situation paradoxale dans laquelle se trouve la franchise Total War aujourd’hui, ce serait bien l’attente clairement plus forte envers le prochain DLC pour Total War: Warhammer III, Shadows of Change, qu’envers le prochain jeu prétendument « historique » qu’est Total War: Pharaoh. On se doute que ce DLC d’un type nouveau, introduisant d’un coup trois seigneurs légendaires, et leurs factions, pour les races de Kislev, Grand Cathay et Tzeentch – après les DLC n’introduisant que deux seigneurs que l’on avait dans Total War: Warhammer II et le DLC particulier des Champions du Chaos pour Total War: Warhammer III – cultive une certaine attention et nourrie de nombreuses interrogations. Une fuite récente pourrait bien décevoir autant que rassurer, tout en donnant un indice sur le futur du jeu en terme de contenu additionnel.

Il convient de rappeler que s’il s’agit d’une fuite, à prendre avec des pincettes approuvées par un inquisiteur impérial, elle n’est pas due à n’importe qui. Il s’agit ni plus ni moins du Français Billbil-kun, celui-là même qui avait révélé en avance les différentes éditions de Total War: Pharaoh, la roadmap de DLC et les bonus de précommandes. Autant dire que cette fuite d’informations se situe au niveau de celles que l’on prend avec un certain sérieux. Que nous annonce-t-il ?

On y découvre que le seigneur légendaire pour le Grand Cathay serait Yuan Bo, le Dragon de Jade, (qui avait déjà été révélé peu avant en Chine) ; pour Kislev il s’agirait de Mère Ostankya, présentée comme une sorcière se jouant comme une unité d’artillerie, à la manière de Kugath ; et pour Tzeentch, et ce n’était un mystère pour personne, ce serait le Changeling, un monstre capable de prendre la forme de n’importe quel seigneur légendaire. On apprend par ailleurs que seul Tzeentch recevrait un nouveau type de héros par le biais des Scribes Bleus, que 12 nouvelles unités seraient ajoutées, 9 régiments de renom, et tout cela pour une sortie le 31 août au prix de 25 euros.

Que retenir de tout cela ? Tout d’abord, la hausse de prix est plus que notable, pour un contenu paradoxalement moins conséquent qu’auparavant. On se souvient que sur Total War: Warhammer II les DLC introduisant deux seigneurs légendaires et leurs factions étaient vendus 10 euros. De plus, ces DLC étaient toujours accompagnés d’un seigneur légendaire gratuit en parallèle, ce qui ajoutait réellement trois seigneurs et trois factions à chaque sortie de DLC, or c’est là un système qui a totalement disparu avec Total War: Warhammer III. Sans compter que le DLC précédent, Champions du Chaos, a ajouté 4 seigneurs légendaires et près de 40 nouvelles unités pour 16 euros.

Certes, ce n’est là encore qu’une rumeur, et les seigneurs en eux-mêmes semblent intéressants, d’autant plus que Kislev et Grand Cathay manquent cruellement de rejouabilité et qu’en conséquence toute addition est la bienvenue. Mais, si tout cela devait s’avérer, alors on en viendrait à payer presque la moitié du prix du jeu pour un DLC qui n’affecte que trois races sur les vingt-deux que compte le jeu à présent, et pour un ajout substantiellement moindre à l’expérience de jeu. Or Creative Assembly peut-il se permettre de vendre aussi cher un tel contenu alors même que Total War: Warhammer III est toujours infecté de bugs rendant même injouables certaines factions (Nakai par exemple, qui est par ailleurs une faction en DLC et dont une partie du roster est inaccessible) ? On en doute. On en doute et on y voit une certaine ironie à appeler « Shadows of Change » un contenu additionnel qui illustre un changement de cap douteux, motivé par une avarice désormais érigée en identité d’entreprise, et très peu consumer-friendly envers une communauté passionnée.