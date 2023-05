Total War: Warhammer III – La mascotte de la franchise arrive en personne sur le champ de bataille

Le Warhammer Skull 2023, le festival annuel des franchises de Games Workshop adaptées en jeux vidéo, s’est tenu il y a quelques jours. Si cela a été l’occasion de mettre en avant de nouveaux jeux comme Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, Warhammer 40,000: Speed Freeks, Warhammer 40,000: Space Marine 2 et bien d’autres encore, il a aussi permis à Creative Assembly d’introduire un nouveau héros légendaire pour Total War: Warhammer III, gratuit, et recrutable par toutes les factions des Guerriers du Chaos, en parallèle d’une mise à jour importante du jeu, qui inclut un nouveau scénario de fin de campagne et des nouveautés pour la Bretonnie.

Et l’auguste invité n’est pas n’importe qui, quand bien même tout en lui donne le sentiment d’avoir affaire à un archétype : il s’agit de rien de moins qu’Harald Hammerstorm lui-même. Pour ceux et celles dont le nom n’évoquerait rien, il faut remonter au tout début de la création du jeu de plateau Warhammer Fantasy Battles. Le tout premier livre de règles, sorti en 1983, représentait, sur sa couverture, un guerrier en armure lourde frappant un squelette à l’aide d’un marteau. La popularité de l’image a alors donné naissance à une certaine légende au sein de la communauté, et le guerrier anonyme a été affectueusement nommé « Harry the Hammer » par les joueurs, mais aussi par Games Workshop, qui canonisa le personnage en Harald Hammerstorm.

Aussi, lorsque le générique Harry the Hammer a été canonisé dans l’univers de Warhammer Fantasy Battles, il a bénéficié d’une certaine mise à jour dans son apparence, devenant un Norse ayant basculé du côté du Chaos, revêtant une armure khornite et un marteau aux formes plus qu’éloquentes. Si, par la suite, et au gré des éditions successives de nouvelles versions du jeu, le marteau qui donne son nom à la franchise est devenu l’arme magique de Sigmar, le Ghal Maraz, il reste que le personnage de Sigmar lui-même a été basé sur ce brave Harry, comme le dévoilait Graeme Davis il y a cinq ans sur Reddit. On n’est certainement pas inférieur à un Dieu lorsque l’on est plus vieux que lui, et que l’on est la source d’inspiration de son apparence et de ses symboles. Niveau prestige, ça se pose là.

Comme on ne se refait pas, dans Total War: Warhammer III, il possède des traits le rendant extrêmement puissant face aux factions des morts-vivants (il leur retire leurs traits caractéristiques, notamment le fait qu’ils soient indémoralisables, les faisant littéralement fuir devant lui), et est, de fait, un personnage répondant au précédent héros légendaire gratuit ajouté au jeu : la vampire Ulrika Magdova.

On ne peut s’empêcher de noter le respect du studio britannique envers le matériel d’origine, en observant que dans le trailer d’annonce, Harry prend la pose qui est celle de son modèle du jeu de plateau. La boucle est plus que bouclée, les fans sont satisfaits, et une vieille légende retrouve la notoriété qu’elle mérite. Quarante ans plus tard, Harald Hammerstorm est toujours prêt à frapper du squelette et autres zombies sur Total War: Warhammer III.