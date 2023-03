Total War: Warhammer III – Tout ce qu’il faut savoir sur les Nains du Chaos

Bien connus des fans du jeu de plateau Warhammer Fantasy Battle, et attendus de pied ferme par les fans de l’adaptation Total War: Warhammer III, les Nains du Chaos viennent d’officialiser tambour battant leur marche à la guerre et rejoindront les combats très bientôt. Il était temps que le dernier jeu de la trilogie de Creative Assembly reçoive enfin un DLC digne de ce nom, et qui de mieux que nos amis aux chapeaux iconiques, et vouant leurs vies à concevoir des machines infernales pour les forces du Chaos, pour apporter un peu d’espoir en ce bas monde ?

Cette nouvelle race, qui sera disponible à la fois sur le jeu de base mais aussi sur la carte unifiée des trois jeux, Empires Immortels, arrive avec trois seigneurs légendaires et leurs propres factions : Astragoth Main-de-Fer, Drazhoath le Cendreux et Zhatan le Noir, et le héros légendaire Gorduz le Sournois. On s’interroge toutefois sur ce nombre étant donné que le DLC précédent en avait alors apporté quatre pour dix euros de moins, mais aussi parce que c’est un peu devenu un standard officieux depuis Total War: Warhammer II que d’introduire de nouvelles races avec quatre seigneurs légendaires jouables (que l’on songe aux Rois des Tombes ou à la Côté Vampire). On se doute bien que la qualité va compenser la quantité, mais il est important de le souligner.

Nos grands amis de petite taille arrivent également avec leur propre domaine de magie du Chaos et pas moins de 26 nouvelles unités, allant des simples guerriers infernaux aux machines de guerre des Nains du Chaos, et en passant par les nouveaux Destructeurs K’daai et autres canons Trembleterre. De manière générale, les Nains du Chaos se distinguent dans l’univers Warhammer Fantasy par leur ingénierie et leurs machines flirtant allègrement avec le steampunk. En comparaison, les Dawi ont l’air de bricoleurs peu créatifs.

Chacun des seigneurs légendaires aura sa propre mécanique de faction, et toutes les factions de Nains du Chaos partageront naturellement des mécaniques communes, parmi lesquelles :

La construction de la Grande Foreuse d’Hashut (que les Nains normaux essaieront d’empêcher),

Le Travail Infernal, qui semble être similaire à la mécanique des esclaves des Elfes Noirs en plus approfondi,

La Forge Infernale, qui permettra d’améliorer des unités spécifiques,

La Tour de Zharr, dans laquelle les Nains du Chaos se disputent des sièges et quartiers, et peuvent comploter entre eux ou au contraire coopérer pour débloquer des bonus uniques,

La Puissance Industrielle, qui permet de créer des convois (similaires à ceux du Grand Cathay ?) pour vendre vos armes et machines de guerre aux factions du Chaos contre des ressources.

L’arrivée de cette nouvelle faction extrêmement exotique paraît très prometteuse pour l’avenir de Total War: Warhammer III, d’autant qu’une mise à jour d’envergure devrait accompagner cette sortie importante et l’on espère toujours voir des améliorations de l’IA et des batailles de siège. Les Nains du Chaos et leurs machines de guerre infernales arriveront sur le champ de bataille le 13 avril 2023 sur PC.