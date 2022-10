Total War – Après la trilogie Warhammer, à quoi s’attendre ?

Le froid se fait plus présent, la nuit survient plus tôt et les décorations de Noël commencent à se montrer tout doucement dans les magasins et les rues. Pas de doute, l’hiver et la fin d’année approchent. Et qui dit fin d’année dit teaser à venir pour le prochain Total War. Medieval II: Total War, Empire: Total War, Shogun II: Total War, Warhammer II: Total War… ces noms vous sont sans doute familiers tant la franchise de stratégie de Creative Assembly est non seulement populaire sur PC, mais occupe surtout un genre de niche, mêlant batailles en temps réel où le joueur contrôle directement son armée sous forme de régiments et peut voir ses soldats lutter au corps à corps avec ceux de ses opposants ; et un management de faction au tour par tour sur une carte de campagne souvent massive et rassemblant des dizaines de factions avec lesquelles interagir et déplacer ses armées et agents.

Débutant en juin 2000 avec un premier jeu situé au Japon, à l’ère du Shogunat et des guerres civiles, en passant par l’Europe médiévale puis antique, puis moderne, puis napoléonienne, en empruntant le virage de la fantasy avant d’explorer la Chine antique et proposant même une représentation des guerres à l’âge du bronze, la franchise aura parcouru beaucoup de civilisations, d’époques et proposé une expérience de jeu totalement unique pour les joueurs. Aussi, à l’heure où le dernier jeu de la trilogie Warhammer est sorti en cette année 2022, les spéculations sur le prochain jeu du studio britannique sont ouvertes et les possibilités sont nombreuses. Voici un petit tour d’horizon de ce qui pourrait donc être teasé prochainement.

Le cas des Total War Saga : une licence dans la licence

Créé en 2018 pour la sortie du spin-off Total War Saga: Thrones of Brittania, et dans laquelle a été incluse rétroactivement l’extension La Chute des Samouraïs pour Shogun II: Total War en tant que jeu à part, cette sous-franchise a été mise en avant comme une opportunité pour Creative Assemby d’explorer des périodes ou des espaces géographiques spécifiques qui ne pourraient être explorés avec les titres majeurs. Les jeux Saga sont donc vendus moins cher (40 euros au lieu de 60 euros) et proposent une expérience plus limitée, non pas en termes de dimension de la carte principale, mais en termes de diversité des civilisations jouables. On dénombre trois jeux dans cette licence :

Thrones of Brittania , qui se concentre sur la lutte entre les royaumes anglo-saxons, vikings et celtes en Grande Bretagne en l’an 878 ;

, qui se concentre sur la lutte entre les royaumes anglo-saxons, vikings et celtes en Grande Bretagne en l’an 878 ; La Chute des Samouraïs , quant à lui, propose au joueur de revivre la guerre entre le Shogunat et l’Empereur du Japon sous fond de modernisation « forcée » du Japon par les Occidentaux et l’introduction massive d’armes à feu, de navires à vapeurs et d’artillerie ;

, quant à lui, propose au joueur de revivre la guerre entre le Shogunat et l’Empereur du Japon sous fond de modernisation « forcée » du Japon par les Occidentaux et l’introduction massive d’armes à feu, de navires à vapeurs et d’artillerie ; Troy, situé à l’Âge du Bronze, qui invite le joueur à revivre la guerre entre les Troyens et les Achéens avec un focus sur les duels de héros homériques et la capture de Troy pour les factions achéennes ou la capture de Mycènes pour les factions troyennes. À noter que seul Troy a reçu des extensions conséquentes incluant des packs de héros et un DLC majeur, Mythos, ajoutant des créatures mythologiques à capturer et faire battre aux côtés de vos troupes.

Le concept des Total War Saga est donc de proposer des jeux de moindre ambition en parallèle de la série principale et avec une fréquence de sortie plus élevée. Il est donc possible et probable qu’un autre Total War Saga soit annoncé en fin d’année pour l’année prochaine bien qu’aucun indice ne permette pour l’instant de deviner la période qu’il pourrait couvrir.

« Mon royaume pour Medieval III ! » Mais pourquoi il ne faut pas s’y attendre.

Revenons donc à la franchise principale et aux jeux majeurs et iconiques qu’elle contient. Total War: Medieval II a sans doute été l’un des jeux les plus populaires et apprécié du studio britannique. Aussi, les rumeurs d’une suite avec un moteur graphique plus moderne et de nouvelles mécaniques inspirées des titres les plus récents fait son chemin depuis des années. Total War: Medieval III est sans doute l’une des arlésiennes les plus persistantes du jeu vidéo, mais en même temps, on voit mal pourquoi Creative Assembly se priverait de réaliser l’un des jeux parmi les plus attendus non seulement par les vétérans de la saga, mais qui serait sans doute aussi une porte d’entrée évidente dans la franchise pour de nouveaux joueurs tant le Moyen-Âge est une période propice pour les jeux de stratégie et le management de factions.

Au risque d’en décevoir beaucoup, Total War: Medieval III n’est pas pour tout de suite. En effet, Ian Roxburgh, game director de Creative Assembly, invité le 19 août 2022 par TechRadar pour une interview sur la genèse du développement du premier Medieval Total War, s’est exprimé en ces termes sur la question de l’opportunité de sortir un troisième jeu sur cette période :

« Bien sûr, nous y avons pensé. C’est constamment dans notre radar parce que nous savons qu’il y a une réelle demande de la part des fans. En tant que studio, c’est quelque chose que nous ferons à un moment donné, j’en suis sûr. »

Même si le studio aurait tort de se priver d’un jeu pour lequel l’attente est réelle et forte, la réponse du game director invite à supposer que le jeu n’est probablement pas en préproduction et en conséquence, il ne faut pas l’attendre pour les prochaines années. Il est toutefois prudent de supposer que ce jeu sortira au cours de cette décennie et que l’on finira bien par remettre nos heaumes et pourfendre les perfides Milanais dans un futur proche.

Empire II, Shogun III et Rome III : un mousquet plus joli, un katana plus aiguisé ou un glaive plus brillant ?

Pour beaucoup, Empire, Shogun II et Rome II ont été les premiers jeux de la série joués, la première immersion dans l’expérience Total War, les premiers faits d’armes, les premiers « woah ! » d’admiration en voyant les Samouraïs se battre avec des animations synchronisés grâce au nouveau moteur Warscape du studio, en attaquant de magnifiques cités avec des légions romaines ou en découvrant les batailles navales impressionnantes d’Empire, mêlant bordées de canons bien placées et abordages désespérés.

Ces jeux sont toujours extrêmement populaires aujourd’hui comme en témoigne le nombre de joueurs quotidiens sur Steam. Aussi, une suite pour l’un de ces jeux n’est pas inconcevable, mais demeure moins pertinente que Medieval III. Et surtout, il n’y a jamais eu la moindre déclaration, aussi ambiguë soit-elle, du studio à propos de l’opportunité de faire une suite à ces jeux iconiques.

Docteur Warhammer et Monsieur Total War

En 2016 survient le grand bouleversement au sein de la licence. Fort de son partenariat avec Games Workshop, Creative Assembly emprunte le virage de la fantasy en proposant son adaptation du jeu de plateau Warhammer Fantasy Battles sauce Total War. S’ajoutent ainsi au gameplay bien rôdé de la franchise des incantations de magie, des monstres tels que des Gryphons, des Géants et autre Terrorgheist vampirique prêts à devenir les nouvelles terreurs des champs de bataille.

Le premier jeu réalise des ventes décentes, mais la consécration vient avec Warhammer II en 2017 qui propose de jouer les différentes factions elfiques et les Hommes-Lézards (Quoi ? Vous avez dit « et les Skaven » ? Oui oui, cette personne juste là, monsieur l’inquisiteur), mais surtout d’associer les deux jeux avec leurs maps et leurs factions en un seul via la système des Mortal Empires. Warhammer II devient immédiatement le jeu Total War le plus joué, le mieux noté et, comble du comble, les DLC sont tellement bons que les joueurs en redemandent sur Reddit et le forum officiel.

Avec Total War: Warhammer III sorti cette année et l’ajout d’Empires Immortels en août permettant de fusionner le contenu des trois jeux en un seul, autant dire que l’offre de diversité en termes de races jouables, de gameplay, de visuels et de rejouabilité est purement imbattable. Dire qu’il y a eu un avant et un après Warhammer au sein de la franchise serait un doux euphémisme tant les jeux qui sont sortis par la suite ont repris un gameplay très similaire pour capitaliser sur le succès du jeu, mais nous y reviendrons.

Sans doute la question ne s’était pas posée en 2016 au sein des studios quant à l’opportunité de produire d’autres jeux de l’univers Warhammer après la trilogie en cours, mais force est de constater que la popularité de ces jeux est telle qu’annoncer une nouvelle trilogie, cette fois axée sur Warhammer 40k ou Age of Sigmar, serait la garantie de vendre ces futurs jeux comme des petits pains.

Ce ne serait pas pertinent dans la logique cyclique des Total War eux-mêmes et l’on peut craindre l’overdose de Warhammer à un certain point, certes, mais en termes de profitabilité, cela le serait et étant donné la collaboration entre Creative Assembly et Games Workshop où ce dernier a laissé les développeurs britanniques créer des factions de toute pièce dans leur univers ( la Côte Vampire notamment ), l’on est en droit de s’interroger sur l’influence du succès des jeux Warhammer sur les choix futurs du studio et si les développeurs ne sont pas sous l’influence excessive de Slaanesh ou Tzeentch.

Car en effet, les jeux plus « historiques » sortis alternativement avec les opus de la trilogie Warhammer empruntent beaucoup du gameplay de ces derniers : sorts magiques, seigneurs qui sont leurs propres entités et peuvent charger des centaines d’ennemis seuls sans danger, animations synchronisées moins poussées que dans les jeux précédents voire absentes, batailles plus rapides où la fatigue, la formation et le management des unités importent moins que la puissance de vos héros et vos sorts magiques.

Ainsi, dans Les Trois Royaumes, on peut voir Liu Biao ou Cao Cao, qui sont pourtant des personnes d’un âge vénérable en habits d’officiels, charger et tuer des centaines de vos soldats et repartir tranquillement. Dans Troy, Ménélas peut soigner ses soldats en levant sa lance et Ajax peut lancer des rochers à mains nues grâce à une capacité. L’observateur averti pourra même voir que les animations des soldats dans Troy sont exactement les mêmes que celles de Warhammer. Voir un lancier de Warhammer avec son uniforme de la Renaissance faire un spartan kick, pourquoi pas ; voir un soldat de l’âge du bronze avec son armure cylindrique en faire autant est quand même curieux.

Il semble donc que Creative Assembly cherche à séduire les nouveaux joueurs arrivés avec les jeux Warhammer en leur proposant une expérience très similaire sur les autres jeux de la franchise et en adaptant le gameplay. Cela veut donc dire que le studio valorise énormément les joueurs acquis grâce à Warhammer et que d’autres jeux situés dans d’autres univers de Games Workshop pourraient raisonnablement voir le jour dans le futur.

Les Trois Royaumes, plutôt deux fois qu’une ?

Ce qui nous amène donc à l’avant-dernier Total War majeur sorti par le studio, et le dernier en dehors du cycle Warhammer : Les Trois Royaumes en 2019. Situé dans la période éponyme de l’Histoire de Chine, il offre au joueur de jouer un seigneur de guerre local, de gravir les échelons vassaliques, de développer son duché en royaume, puis empire sous mandat du ciel, et d’acquérir des personnages uniques dans sa cour.

Le jeu a été salué par les critiques pour apporter de nombreuses nouvelles mécaniques dans la franchise qui rendent la gestion de factions plus intéressante, l’espionnage plus approfondi et, dans l’ensemble, ajoutent une dimension role-play au jeu. Le jeu a été un succès commercial retentissant pour le studio et le jeu le plus vendu de la franchise : un million d’exemplaires vendus en une semaine, 160 000 joueurs présents simultanément le jour de sa sortie et 192 000 le premier week-end, donnant à Les Trois Royaumes le record du jeu de stratégie rassemblant le plus grand nombre de joueurs en simultané sur Steam.

Malgré cette réception et des extensions majeures de qualité variable, Creative Assembly a annoncé en 2021 arrêter le développement de contenu supplémentaire pour le jeu, et ce malgré notamment un DLC déjà annoncé quelques mois plus tôt, pour se concentrer sur une suite du jeu basé sur les « Chroniques des Trois Royaumes ». Cette décision et le flou autour d’une suite annoncée dans la même période que son prédécesseur a entraîné un review bombing sur Steam et une levée de boucliers sur les forums du jeu et Reddit.

Dans une vidéo publiée sur le chaîne YouTube annonçant la fin du support pour Les Trois Royaumes, l’un des développeurs du jeu explique que le travail sur ce prochain jeu a été confié à une équipe au sein de l’équipe qui s’occupe des jeux historiques, jetant le flou sur une éventuelle roadmap des jeux à venir, mais également sur les méthodes de production des jeux au sein du studio.

Finalement, à quoi s’attendre pour 2023 ?

Notre spéculation est la suivante : en fin d’année 2022 ou tout début 2023, un Total War Saga sera annoncé pour une sortie au deuxième trimestre 2023, tandis que le prochain Total War majeur pourrait être annoncé vers février ou mars 2023 pour une sortie en septembre ou octobre 2023 si l’on en croit les sorties précédentes des jeux de la série et le cycle récurrent de teasing/release. Il s’agira probablement de la suite des Trois Royaumes. Le prochain pourrait alors être Medieval III ou une période jamais explorée jusqu’à présent (pourquoi pas la Renaissance avec les tercios et lansquenets, par exemple), puis un nouveau jeu issu d’une collaboration avec Games Workshop pourrait être proposé.