Manor Lords – Entre seigneur de terre et seigneur de guerre

Certains ont sans doute déjà voulu être un puissant seigneur de l’époque médiévale, avoir son petit lopin de terre, des paysans sous sa coupe et avoir une armée prête à suivre leurs ordres ? On a quelque chose qui pourrait vous intéresser ! C’est un jeu qui n’a pas encore de date de sortie à l’heure actuelle, mais qui fait beaucoup parler de lui. Il s’agit de : Manor Lords, le tout premier jeu développé par Slavic Magic composé d’un seul développeur. Alors, peut-être allez-vous lever vos boucliers, mais avant d’en arriver là, on vous laisse voir de quoi il est capable en images. Attention, on précise que ces images sont issues du jeu encore en développement.

De bien jolis paysages, mais il n’y a pas que la beauté qui compte. Que va proposer le jeu concrétement ? Une partie gestion qui nous promet d’être aussi complète que ses prédécesseurs et concurrents, et pour cause :

Pas de blocage pour la construction des divers bâtiments que va proposer le jeu, c’est-à-dire que votre village pourra être très structuré ou chaotique, et aussi bien optimisé qu’élégant.

Un système de gestion de la chasse et de rotation de cultures couplé à des événements liés aux intempéries ou une expansion trop importante de votre village par exemple.

Des villageois vivant, travaillant dans vos bâtiments d’industrie, mais également de chez eux, grâce à des extensions de leur domicile telles que des fermes personnelles, des poulaillers, etc.

Des ressources variées qui nécessitent du transport et des bâtiments de transformation pour les utiliser ou les vendre.

Entretenez des relations avec d’autres seigneurs, échanger, commercer ou guerroyer.

En parlant de guerre, car il y a probablement quelques grands seigneurs de guerre parmi vous, voilà ce qu’il faut retenir :

Il s’agira de batailles tactiques comme on peut le voir dans la série des Total War avec une gestion de bataillons (infanteries, archers, lanciers, etc.).

Les troupes seront engagées et formées parmi vos citoyens. Les envoyer à une mort certaine sera autant de villageois en moins dans votre bourgade. Il s’agira donc d’être stratégique pour minimiser les pertes.

Les troupes sont soumises également à la fatigue, aux intempéries ou bien à leurs équipements. Il va donc falloir garder un œil sur nos soldats pour qu’ils soient en pleine forme pour les affrontements.

La présence de bandits est également signalée, alors gare à votre ville si elle est mal protégée !

En résumé, si les promesses sont tenues, nous aurons droit à un sérieux jeu de gestion qui risque fort de nous occuper pendant de nombreuses heures. Encore une fois, Manor Lords est toujours en développement. Cependant, il a été jouable lors d’une courte démo et, possiblement, d’autres seraient à prévoir. Alors, si vous êtes intéressé, on vous invite à garder un œil dessus.