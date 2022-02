Dune: Spice Wars – En route en 4X pour Arrakis

Oeuvre majeure de la littérature de science-fiction, Dune de Frank Herbert a connu une résurrection cinématographique magistrale l’an dernier entre les mains expertes de Denis Villeneuve. Au vu du succès du film (largement mérité à notre humble avis), on s’attendait à voir la franchise de space-opéra revenir sous forme de jeu vidéo, et ce d’autant plus que la saga avait déjà connue de belles heures dans les années 90. Les plus vieux se rappelleront de la révolution Dune II: La Bataille d’Arrakis, qui a marqué l’histoire du jeu de stratégie (d’aucuns diront même qu’il a créé le genre).

Dune jouera donc les Lazare vidéoludiques entre les mains des frenchies Bordelais de Shiro Games. Pour restituer l’ambiance si particulière de la saga, entre embrouilles politiques, space-opéra et récit initiatique, les développeurs ont opté pour la création d’un 4X avec un déroulement en temps réel. Et on les en remercie d’avance. Afin de nous titiller les neurones pleines d’épice, l’éditeur Funcom a mis a la disposition du public une première bande-annonce de gameplay pour Dune: Spice Wars.

La vidéo nous donne un aperçu de la façon dont se déroulera le jeu, avec des phases de récoltes d’épice, la mise en place d’avant-postes et de bases militarisées, et la création d’unités guerrières. La bande-annonce montre également l’évolution des jeux de la saga Dune, avec un rappel des titres originaux sur PC, qui ont servi de base de réflexion, et l’évolution dans le game-design jusqu’à obtenir la structure de Dune: Spice Wars. Les développeurs de Shiro Games ont également annoncé que le jeu serait rapidement mis en early access, avec une ouverture de cet accès anticipé dès le printemps 2022.

Entre lettre d’amour à la saga, hommage aux premier jeux des années 90, et volonté d’ancrer le titre dans une réelle modernité, Shiro Games a bien l’intention de prouver que le studio respectera à la lettre l’ambiance de la série, et de tout faire pour que le titre soit à la hauteur de l’attente des fans. Sébastien Vidal, PDG de Shiro Games a déclaré dans un communiqué de presse :

C’est un univers qui nous tient à cœur, et il y a des millions de fans qui ressentent le même lien fort que nous avec le matériel source. Nous sommes des inconditionnels de Dune et de la stratégie, donc c’est vraiment un jeu par des fans, pour les fans.

RDV est pris pour le printemps prochain pour pouvoir tâter du vers des sables (en tout bien tout honneur).