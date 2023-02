Total War: Warhammer III – Roadmap (encore) repoussée, faut-il s’inquiéter ?

Que se passe-t-il chez Creative Assembly ? Annoncée une première fois pour novembre 2022, puis repoussée à décembre, puis décalée à février 2023 et, finalement, repoussée à avril, soit plus d’un an après la sortie du jeu, la roadmap détaillant les contenus gratuits (FLC) et payants (DLC) à venir pour 2023 tarde à se montrer. Les choses se passent-elles si mal que ça en coulisses pour Total War: Warhammer III ? Certes, les vétérans de la franchise savent que Creative Assembly est un maître redoutable dans l’art d’avoir une communication soigneusement médiocre, mais étant donné l’ambition derrière l’adaptation de l’univers de Warhammer Fantasy, on pouvait s’attendre à mieux quant au jeu ponctuant une trilogie acclamée.

On apprend ainsi, via un message publié sur les forums officiels, et une formulation qui évite de nommer les choses, que la roadmap sera présentée en avril :

« Aux alentours de la mi-mars, nous serons enfin prêts à partager davantage d’informations quant au prochain DLC à rejoindre officiellement Total War: Warhammer III. […] Nous savons que beaucoup d’entre vous sont impatients d’en savoir plus sur nos plans futurs, à quoi vont ressembler les mises à jour d’été et d’hiver, ainsi que les nouveautés prévues entre les deux. Pendant le mois de mars, nous allons travailler à finir et peaufiner ces plans dans l’objectif de les partager avec vous après la sortie du prochain DLC en avril. »

Or, des tweets accusateurs, lâchés par un ancien Community Manager du studio britannique, sèment le doute sur la situation réelle au sein des équipes de développement :

Il suggère donc que la majorité des personnes ayant travaillé sur Total War: Warhammer III (et, on suppose, les deux jeux précédents) ont, depuis, quitté le studio. Pression énorme ou turnover normal, difficile d’en tirer des conclusions sur le management interne, mais ce n’est pas un bon signe en soi d’avoir un tel renouvellement de personnel sur un même projet. On peut s’interroger sur l’opportunité pour Creative Assembly, et les nouveaux managers, de revoir à la baisse le développement de contenus payants pour ce qui est finalement une poule aux œufs d’or, car les DLC des deux Total War: Warhammer précédents se vendaient comme des petits pains, et, tour de force à faire pâlir de jalousie bon nombres de studios, la communauté en redemandait toujours plus. Il faut dire que le format était généreux sans être onéreux, et que pour les fans de l’univers Warhammer, il s’agissait de DLC de bonne qualité.

Néanmoins, on ne peut oublier que ce même studio a brutalement arrêté le développement de contenu pour Total War: Three Kingdoms, alors même qu’il s’agit d’un jeu populaire ayant battu des records de ventes, et, surtout, qu’un DLC avait été annoncé en développement quelques mois auparavant. Il en va de même pour Total War Saga: Thrones of Brittania dont le développement post-release a été stoppé un an après la sortie du jeu. Dans les menu de ce celui-ci, la case « DLC » reste, et restera toujours, grisée, telle l’épitaphe de projets ambitieux fauchés par des résultats jugés insuffisants.

À l’évidence, le lancement chaotique de Total War: Warhammer III a bousculé les plans initiaux, et contraint les équipes de développement à travailler pendant de précieux mois sur de nombreuses mises à jour de correction. En atteste également, la sortie retardée d’Empires Immortels sous forme de bêta. Le fait qu’une simple roadmap soit aussi difficile à réaliser, plus d’un an après la promesse d’en publier une, laisse planer le doute sur la marge réelle dont dispose les équipes qui travaillent sur le support du jeu, car on le sait, chez Creative Assembly, l’essentiel des développeurs et artistes passent d’un projet à l’autre, laissant des équipes réduites travailler sur les DLC et mises à jour une fois le jeu sorti.

Difficile d’y voir clair, et hélas, difficile de faire confiance au studio quand il affirme que le jeu va recevoir du contenu pendant plusieurs années. Conséquence de précédents bien établis, mais aussi d’une communication qui malmène la relation entre le studio et les fans depuis des années. D’autant que l’on se retrouve, paradoxalement, avec une roadmap qui a généré plus de hype et d’efforts de communication que le prochain DLC, attendu lui aussi pour avril.

Entre frustration et stoïcisme, les fans du jeu vont devoir patienter quelques mois encore avant d’en savoir plus sur le futur du titre. À moins que tout ceci ne soit l’œuvre tordue de Tzeentch, dont les intrigues sont incompréhensibles pour nous, simples mortels ?