Total War: Warhammer III – Les Nains du Chaos seront bientôt de la partie

Comme d’habitude avec Creative Assembly, il aura fallu attendre de longs mois de silence et une communication d’une médiocrité élevée au rang d’art avant d’obtenir des trailers et teasers détaillant ce sur quoi le studio travaille. Cela va bientôt faire un an que Total War: Warhammer III est sorti et il était temps d’avoir des nouvelles quant au futur du jeu, d’autant que la communauté n’oublie pas que l’excellent Total War: Three Kingdoms a été débranché subitement malgré sa popularité et son potentiel de DLC.

Total War: Warhammer III a souffert d’un lancement décevant et son premier DLC, quoique sympathique n’apportait pas grand chose de substantiel. Surtout, le mode attendu de tous, Empires Immortels, qui permet de jouer sur une seule et même carte comportant toutes les factions des jeux Total War: Warhammer, Warhammer II et Warhammer III, était alors sorti en version bêta, ouvert seulement à ceux qui possèdent les trois jeux. Autant dire que le studio avait beaucoup de travail à faire pour corriger le tir et rassurer les joueurs quant au support du jeu sur le long terme. Et comme toujours, c’est par le biais d’un excellent trailer à la mise en scène et à la narration maîtrisée que le studio revient à la charge.

Ainsi, avec la sortie officielle d’Empires Immortels de la phase bêta dès aujourd’hui, tous les possesseurs de Total War: Warhammer III pourront jouer à ce mode de jeu. Concrètement, si vous ne possédez que le troisième jeu, vous aurez accès à ce mode de jeu avec les factions de base de Total War: Warhammer III jouables :

Les Démons du Chaos

Grand Cathay

Kislev

Nurgle

Tzeentch

Slaanesh

Khorne

Les Guerriers du Chaos

Vous aurez accès à l’énorme carte avec toutes les races, factions et seigneurs ajoutés depuis 2016 ; vous ne pourrez pas les jouer mais pourrez interagir avec eux par la diplomatie ou la guerre. Il vous faudra néanmoins acheter Total War: Warhammer II si vous souhaitez jouer par exemple avec les factions elfiques, les Skavens et autre joyeux Hommes-Lezards sur la carte du mode Empires Immortels.

Dans tous les cas c’est déjà une bonne nouvelle, étant donné que la campagne de base de Total War: Warhammer III était extrêmement restreinte et répétitive, et la possibilité de jouer ces mêmes faction sur une carte gigantesque atteignant la Lustrie, Ulthuan et Naggaroth améliore considérablement l’expérience de jeu du fait de la diversité des cartes sur lesquelles combattre et des factions à rencontrer. Autant dire que les parties deviennent nettement plus intéressantes quand vos troupes kislevites se lancent à l’assaut des terres elfiques.

En parallèle, on retrouve un patch apportant moult corrections, rééquilibrages et améliorations des animations. On regrette cependant que l’intelligence artificielle n’ait pas encore bénéficié de refonte, ou du moins d’améliorations, étant donné que c’est l’une des critiques les plus récurrentes sur Total War: Warhammer III vis à vis de Total War: Warhammer II, où l’IA construisait des empires à outrance tandis que dans le troisième jeu celle-ci est nettement plus passive, affectant le challenge offert dans certaines parties. Concernant l’arrivée tardive de contenu, le directeur de la franchise Total War: Warhammer au sein de Creative Assembly, Rich Aldrige, s’était fendu d’une vidéo d’explication il y a une semaine.

Bonne nouvelle, et bonne initiative, si ce genre de communication se maintient dans le temps, mais le studio britannique s’était déjà essayé à des blogs similaires en 2020, en assurant alors qu’il s’agirait d’une nouvelle communication avec la communauté, geste qui n’aura pas été plus loin qu’un seul et unique billet. Le doute est donc permis.

Mais la grande nouvelle se trouve dans les quelques secondes situées à la toute fin du trailer. On y retrouve en effet un petit teaser confirmant bel et bien que les Nains du Chaos seront la prochaine race ajoutée au jeu, et ce pour bientôt. Sur Reddit, un community manager du studio a confirmé que le prochain DLC (dont on connaît le contenu) arriverait pour avril. Connaissant les procédés de CA en terme de timeline, on peut donc s’attendre à un trailer en bonne et due forme pour nos Nains du Chaos (ou Chorfs pour les intimes) en mars.

L’arrivée des forgerons démoniaques suffira-t-elle à rallumer la flamme chez les fans de Total War et ceux de Warhammer ? Réponse dans deux mois, où l’on aura une meilleure idée du contenu à venir avec ce premier DLC important pour Total War: Warhammer III. Si l’on se réfère aux nouveaux standards de contenu arrivés avec le troisième jeu, on peut s’attendre à quatre nouveaux seigneurs avec leurs factions et unités respectives, réparties de manière intéressante sur la carte d’Empires Immortels.