Total War: Medieval II – L’extension Kingdoms arrive sur mobiles

Total War: Medieval II est l’un de ces monuments du jeu de stratégie et de bataille en temps réel sur PC que l’on ne présente plus et a accompagné, voire initié, toute une génération. Sorti en 2006, le jeu a été porté sur iOS et Android en avril 2022 grâce à un partenariat entre Creative Assembly et Feral Interactive. Ce dernier est ainsi sorti avec une interface améliorée et une optimisation du gameplay pour rendre la gestion de factions et des armées plus simple sur smartphones. En ce début novembre, Feral Interactive et Creative Assembly viennent d’annoncer l’arrivée de la bien connue extension Kingdoms pour Total War: Medieval II sur iOS et Android pour le 10 novembre 2022.

Pour rappel, Feral Interactives est également le studio qui a par le passé porté Total War: Rome sur iOS et Android, puis, en début d’année et avec la bénédiction de Creative Assembly, porté leur version améliorée et mis à jour le jeu sur PC sous le nom de Total War: Rome Remastered.

Si l’extension Kingdoms était grandement populaire sur le jeu d’origine, c’est bien pour son caractère massif et complet. En effet, n’attendez rien de moins que quatre nouvelles campagnes avec leurs factions et unités spécifiques :

Les Amériques : Les Espagnols, forts de leur avancée technologique, débutent leur conquête violente du Nouveau-Monde. Résistez en jouant les Aztèques, les Mayas ou quatre autres factions méso-américaines et rejetez les envahisseurs à la mer avec votre supériorité numérique.

Britannia : Cinq factions luttent pour la domination sur les Îles Britanniques. L’Angleterre doit se défendre seule alors que l’Écosse, le Pays de Galles, l’Irelande et la Norvège l’assaillent de tous les côtés pour s’emparer de son trône.

Les Croisades : Des leaders charismatiques tels que Richard Cœur de Lion et Saladin se livrent une guerre impitoyable pour la Terre Sainte dans un affrontement indécis de civilisations et de religions.

Teutonique : L’impitoyable Ordre Teutonique de chevaliers croisés allemands est à la tête d’une campagne sanglante, avec le soutien du Saint Empire Romain Germanique, pour christianiser les peuples païens du Nord.

Avec l’extension Kingdoms, pas moins de vingt-quatre nations sont désormais jouables. Parmi lesquelles quatorze sont totalement nouvelles, tandis que dix parmi les préférées des joueurs retournent au combat avec de nouvelles unités et aptitudes à utiliser sur une nouvelle carte de campagne élargie. De quoi offrir aux joueurs une expérience complète avec une rejouabilité très importante.