Medieval Dynasty – Paysan, devenez seigneur !

Certains joueurs connaissent déjà Medieval Dynasty, d’autres seulement de nom et les derniers ne connaissent pas du tout. Si vous vous intéressez aux jeux de survie, nous vous conseillons de ne pas passer à côté car il est devenu une référence dans le milieu par bien des aspects. Le jeu est sorti sur PC le 23 septembre 2021 à la suite d’un early access, puis récemmentsur nos consoles de salon PS5 et Xbox Series. Et comme le jeu apporte un environnement assez réaliste, quand on connaît le potentiel de ces consoles de dernière génération, on peut présager d’une immersion sans pareil dans l’environnement.

Cette immersion à couper le souffle, c’est un des gros atouts du jeu puisque le joueur est transporté dans un Moyen-Âge réussi. Il y incarne un jeune homme ayant fuit son village à cause d’une guerre et parti refaire sa vie ailleurs. C’est là où vous intervenez. Une histoire simple qui va servir de trame de fond lors de votre aventure, la quête en elle-même permet de développer l’histoire de votre personnage mais reste fort en retrait par rapport à la liberté dont vous disposez dans le jeu.

À peine la première étape de votre quête réalisée on vous lance dans le grand bain, la survie commence, il est temps de récolter. On garde la même recette que les jeux de survie classique mais là où le jeu se démarque réellement, c’est dans les possibilités de construction : vous ne construisez pas seulement une petite base vous permettant de vous défendre ou de point de chute à la fin de vos pérégrinations, mais vous pouvez construire un village entier !

Cela ne s’arrête pas là, car vous pouvez faire venir des citoyens dans votre toute nouvelle bourgade flambant neuve et commencer la prochaine étape du jeu, la gestion d’une communauté. De plus, vous pouvez également trouver l’élue de votre cœur et même avoir un enfant car un des principes du jeu est de fonder votre propre dynastie !

Medieval Dynasty reste exigeant aussi bien de par la faune qui ne fait pas de cadeau, que des bandits qui peuvent surgir lors de vos colportages. Mais une des plus grosses difficultés réside dans le fait de faire prospérer votre petit village par delà le temps lui-même. Dans l’ensemble, c’est un jeu qui vaut le détour surtout si vous aimez être embarqué dans une histoire qui vous plonge littéralement dans le moyen-âge.